Зеленський змінив главу ОП: що відомо про Андрія Єрмака

Фото: Андрій Єрмак (mewos.in.ua)

Єрмак призначений на посаду глави Офісу президента після звільнення Богдана

Офіс президента України з 11 лютого очолив юрист і бізнесмен Андрій Єрмак. Що відомо про нового главу ОПУ - в матеріалі РБК-Україна.

Біографія Єрмака

Андрій Борисович Єрмак - киянин, народився 21 листопада 1971 року. Вищу освіту здобув в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка (магістр міжнародного приватного права).

З 1995 року займався адвокатською діяльністю. Є членом Міжнародної асоціації юристів IBA, член Асоціації правників України.

Фото: Андрій Єрмак - новий глава ОП (twitter.com/bohdannews)

Політичне досьє Єрмака

У Верховній раді V - VII скликань Андрій Єрмак працював помічником народного депутата від "Партії Регіонів" Ельбруса Тадеєва.

Під час виборчої кампанії 2019 Єрмак приєднався до команди Володимира Зеленського. З майбутнім президентом був знайомий з 2000-х років, коли програми "Студії Квартал 95" почали виходити на каналі "Інтер".

Після перемоги Зеленського на виборах, 21 травня 2019 Андрій Єрмак був призначений помічником президента в напрямку міжнародних відносин.

Будучи на посаді помічника глави держави, Андрій Єрмак провів зустріч з адвокатом президента США Рудольфо Джуліані. В якості представника Зеленського Єрмак разом в главою МЗС Пристайко брав участь в переговорах "нормандської четвірки" у вересні 2019. Очолював координаційну групу з обміну полоненими.

З 21 липня 2019 року Андрій Єрмак увійшов до складу Національної інвестиційної ради. З 7 жовтня 2019 року є членом Наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".

11 лютого 2020 Єрмак був призначений керівником Офісу президента України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав після звільнення з посади Андрія Богдана.

Кар'єра в бізнесі

Андрій Єрмак є засновником Міжнародної юридичної компанії, де з 1997 року займався розробкою перших в українському законодавстві актів в галузі господарського і авторського права, інтелектуальної власності. Компанія надає юридичний супровід телеканалам і медійним групам. Серед клієнтів - студії Disney, Pixar, Universal, Інтер Медіа Груп і ін.

Крім бізнесу в юридичній сфері, Андрій Єрмак є співвласником кількох десятків компаній (послуги з охорони, фармацевтичний бізнес, консалтинг, будівництво). Засновник ряду громадських організацій (президент громадської організації "Асоціація підприємців Києва").

Діяльність в українській кіноіндустрії

Єрмак створив і очолив компанію Garnet International Media Group, яка займалася продюсуванням фільмів "Сквот 32", "Межа", "Правило бою". В якості продюсера представляв фільми на прем'єрних показах. Є членом Української кіноакадемії та Європейської кіноакадемії.

Сім'я Єрмака

Інформація про особисте життя і сімейний статус Андрія Єрмака відсутня у відкритих джерелах.