Медогляди в школах: до чого варто приготуватися дітям і батькам

Кому потрібно пройти медогляд перед школою (Колаж РБК-Україна)

У МОЗ пояснили, кому потрібно пройти медогляд перед школою обов'язково

Через кілька тижнів в Україні розпочнеться новий навчальний рік. За правилами, перед початком навчання, всі школярі зобов'язані пройти обов'язковий медичний огляд. У кожної вікової категорії є свій список обов'язкових лікарів і обстежень.

Однак багатьох батьків хвилює питання про те, як пройти плановий медогляд з дітьми під час пандемії коронавірусу і карантину. Відповідь на це питання дав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час конференції "Освіта під час пандемії". Про це пише 24 канал.

Він зазначив, що в обов'язковому порядку плановий медичний огляд повинні пройти першокласники. Однак і тут є нюанси - якщо це стосується міст, які знаходяться в "помаранчевій" або "червоній" зоні, то медогляд можна перенести на місяць-півтора. Таку ситуацію батькам потрібно обговорити з сімейним лікарем і враховувати епідеміологічну ситуацію.

Для учнів 2-11 класів необов'язково проходити медогляд в кінці або на початку навчального року. Їх можна проводити просто раз на рік в будь-який зручний період, через те, що жодним нормативно-правовими актами не визначено, що медичні огляди потрібно проводити обов'язково в травні або серпні-вересні. Як порекомендував Ляшко, найкраще проходити медогляди ближче до дня народження дитини.

"Це дозволить зменшити кількість черг і запобіжить скупчення людей в лікарнях", - додав Ляшко.

Також головний санітарний лікар зазначив, що якщо дитину вакцинували строго за календарем, то карту щеплень в школу нести необов'язково.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, які обмеження будуть в школах різних карантинних зон.