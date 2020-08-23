У Києві планується подорожчання проїзду в маршрутках: скільки доведеться платити

Маршрутки в Києві (колаж: РБК-Україна)

Столичні перевізники поки не впевнені, що будуть підвищувати ціни на проїзд

У Києві планується подорожчання проїзду в маршрутках вже восени 2020. Як повідомляється, перевізники зможуть підняти вартість проїзду в маршрутних автобусах вже незабаром, так як нещодавно було написано звернення до столичної влади з проханням внести зміни у функціонування ринку перевезень пасажирів у Києві.

У громадській спілці "Асоціація перевізників Києва та Київської області" відзначають, що поки вони не говорять про конкретне подорожчання, але й не виключають, що перевізники можуть піти на такий відчайдушний крок. Голова "Асоціації перевізників Києва та Київської області" Ігор Моісеєнко уточнює, що влада забуває компенсувати перевезення пільгових груп населення, а це впливає на прибуток перевізника.

"На даний момент, ми хочемо звернути увагу міської влади на проблеми, які існують у сфері міських перевезень. Влади дотують перевезення комунальних підприємств – "Київського метрополітену", "Київпастрансу", а про приватному транспорті, маршрутних таксі, які перевозять більше пасажирів, ніж весь громадський наземний транспорт Києва, незаслужено забувають. Ми просимо владу розібратися в питанні компенсацій за перевезення пільговиків. Приватні перевізники готові возити людей хоч по 5 гривень, але за умови, що їм за це доплачувати місто. Адже нам потрібно купувати новий рухомий склад, витрачати гроші на ремонт, купувати пальне. Це досить великі кошти", – пояснює Моїсеєнко, передає "Сьогодні".

Головними проханнями перевізників є компенсація перевезення пільговиків, встановлення економічно обґрунтованого регульованого тарифу, сприяння влади в отриманні кредитних коштів від міжнародних організацій на закупівлю нового рухомого складу

Також в асоціації відзначили, що деякі перевізники вже на межі банкрутства. Адаптивний карантин привів до того, що велика частина маршруток працюють у збиток, адже пасажиропотік на деяких маршрутах впав практично в два-три рази.

У столичній мерії офіційно поки не коментують звернення приватних перевізників. У влади є місяць на його розгляд.

"Приватні перевізники вправі змінити тариф на проїзд самостійно. Місто не може впливати на заявлений ними тариф", – пояснив нам джерело в КМДА.

Нагадаємо, що раніше в Україні змінили форму розрахунку субсидій.

Раніше у Раді заявили, що НКРТ допоможе забезпечити справедливі тарифи на транспорті.