Доплати можуть зменшити у 5 разів: українців попередили про неприємний "сюрприз"

Зарплата в Україні (колаж РБК-Україна)

Зарплати українцям будуть нараховувати по-новому

Закон "Про працю" в Україні передбачає зміну порядку нарахування зарплати працюючим громадянам і по-новому регулює трудові відносини. Верховна Рада розглядатиме урядовий проект в лютому.

Чиновники запевняють, що новий закон надасть працівникам більше захисту від необгрунтованих звільнень роботодавцями, ніж чинне трудове законодавство. У той же час юристи і експерти зазначають, що згідно з деякими нормами в документі, працівників можна буде звільняти за втрату довіри начальства, найменші запізнення, невиконання розпоряджень, розголошення комерційної таємниці.

Так, експерти після аналізу законопроекту № 2584 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення" вказують як на плюси, так і мінуси.

Одним із спірних моментів є питання про оплату праці. Зокрема, в проекті закону відсутнє поняття видів зарплати: фіксованої, погодинної, відрядної тощо.

Відповідно до статті 67, частини 2, роботодавець "самостійно визначає норми праці та формує системи оплати праці з дотриманням принципу диференціації оплати праці залежно від складності, професійного і кваліфікаційного рівня, умов, обсягу виконуваної роботи, ступеня відповідальності, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності роботодавця. Роботодавець встановлює норми праці, виходячи з нормальної тривалості робочого часу, визначеної цим Законом".

Новий закон "Про працю" - як будуть нараховувати зарплату (Фото: скрін w1.c1.rada.gov.ua)

Як зазначає експерт в області трудового права, кандидатка юридичних наук, доцентка Світлана Кожушко, при цьому в Прикінцевих положениях (п. 2 частина 3 Глава X) з дня набуття чинності нового закону попередній - закон "Про оплату праці" - визнається недійсним. Про це передають "Факти".

"Можна лише припустити, до яких наслідків це призведе", - прокоментувала вона нюанс.

Говорячи про доплати за понаднормові роботи, спеціаліст заявляє про можливість їх зменшення в 5 разів порівняно з чинними правилами.

Зарплати українцям будуть нараховувати по-новому (Фото: скрін w1.c1.rada.gov.ua)

"З норм проекту Закону "Про працю" № 2708 не представляється можливим зрозуміти, яким документом буде регулюватися заробітна плата працівника. Тільки згідно статті 70 "Інформування працівників про розміри оплати праці" регламентується, що при кожній виплаті зарплати роботодавець повинен повідомляти працівнику такі дані за період, за який здійснюється оплата праці: 1) загальна сума нарахованої заробітної плати з розшифруванням за видами нарахувань; 2) розміри відрахувань із зарплати; 3) сума заробітної плати, що належить до виплати; 4) розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", - говорить вона

Також експерт розповіла, як відбуватиметья збільшення або зниження заробітної плати. Воно здійснюється як гарантії щодо оплати роботи в нічний час, у вихідні та неробочі дні, за понаднормові роботи.

За роботу в нічний час стануть доплачувати суму, розмір якої визначає трудовий договір, але не менше 20% ставки за кожну годину роботи. Доплата за роботу у вихідні або неробочі дні теж в підвищеному розмірі (мінімум на 20% вище звичайної оплати).

"При цьому слід звернути увагу, що у порівнянні із зазначеними в чинному законодавстві доплати за понаднормові роботи можуть зменшитися в 5 разів!" - звернула увагу фахівець.

Зарплати українцям будуть нараховувати по-новому (Фото: скрін w1.c1.rada.gov.ua)