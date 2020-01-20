Це повчальна історія для нас: Новосад зізналася у провалі експерименту

Анна Новосад (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Електронні підручники в школах України поки не використовуватимуть

Анна Новосад заявила про провал експерименту по запровадженню Е-підручників у пілотні школи. За словами міністра освіти України, заміна бумажнх освітніх матеріалів на їх електронні аналоги найближчим часом не відбудеться через жахливу якість останніх.

Пр цьому від ідеї не відмовляються повністю і спробують повторити в майбутньому, зазначила чиновник в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Сам конкурс був зупинений наприкінці 2019-го після того, як в рамках експерименту закупили планшети для тисячі шкіл.

Новосад зізналася, що спроба впровадження електронних підручників в підсумку принесла незадовільні результати.

"Це повчальна історія для нас і для системи освіти", - сказала вона.

Міністр зазначила, що сама задумка була правильною, і перед впровадженням вирішили проект пропілотувати. Був оголошений конкурс на закупівлю планшетів.

"Те, що нам подали виробники - це просто жах. Я особисто переглянула всі ці підручники - це жах, який треба заховати і більше нікому не показувати", - обурилася Новосад.

Вона наголосила, що "не може допустити", щоб таке закуповувалося за публічні кошти і потрапляло до школи.

"Це не можна назвати електронними освітніми матеріалами - це просто якісь pdf-ки до яких десь прибудували звук, фігурку, яка рухається, і намагаються нам продати за мільйони гривень", - конкретизувала чиновник.

Міністерство заклало кошти для нової спроби та наступного конкурсу і зараз мають підготувати нові нормативні документи та вимоги до експертизи електронних підручників, а також почати діалог з виробниками.

Також Новосад озвучила думку, що взагалі Е-підручники "безперечно" вплинуть на певні навички і цифрову грамотність, але бажання їх мати "більше викликане світовим треном на діджитал, щоб показати, що ми не відстаємо".

Електронні підручники україні - у Міносвіти розповіли про проект (Фото: mon.gov.ua)