У новому "Відьмаку" зіграє зірка "Гри престолів"

У серіалі "Відьмак" з'явиться актор з "Гри престолів" (колаж РБК-Україна)

У серіалі "Відьмак" акторові дісталася роль чудовиська

В серіалі "Відьмак" у 2 сезоні з'явиться актор з відомої кіносаги від HBO "Гра престолів" Крістофер Гів'ю, в якій він зіграв роль Тормунда.

41-річному норвежцю в екранізації від Netflix фентезійного циклу романів Анджея Сапковського дістався персонаж проклятий Нівеллен. Про це повідомляє видання Redanian Intelligence з посиланням на власні джерела.

Журналісти отримали відомості про сценарій нового сезону "Відьмака", які підтверджують, що Гів'ю з'явиться як "Найджел" - це "кодове ім'я Нівеллена, вказане так, щоб запобігти "злив" інформації.

Крістофер Гів'ю (Фото: redanianintelligence.com)

Найджел або Нівеллен описаний як харизматичний, дотепний і цікавий чоловік. Він з аристократичної родини і був проклятий за злочини, які він скоїв у минулому, і став людиноподібним кудлатим напівведмедем-напівлевом.

Роль описана як фізично вимоглива з вимогою великого емоційного діапазону.

Відьмак і Нівеллен (Ілюстрація / фото: 9gag.com)

Згідно з даними про акторський склад, цей персонаж з'явиться тільки в першому епізоді другого сезону "Відьмака", який стане кіноадаптацією твору "Зерно істини".

Треба зазначити, що автори серіалу поки не підтвердили цю інформацію, тому участь Гів'ю в "Відьмаку" - фактично тільки чутки. При цьому Geek.Informator зазначає, що видання раніше не раз доводило свою компетентність у питанні обізнаності в розробці серіалу.