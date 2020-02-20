В новом "Ведьмаке" сыграет звезда "Игры престолов"

В сериале "Ведьмак" появится актер из "Игры престолов" (коллаж РБК-Украина)

В сериале "Ведьмак" актеру досталась роль чудовища

В сериале "Ведьмак" во 2 сезоне появится актер из нашумевшей киносаги от HBO "Игра престолов" Кристофер Хивью, в которой он сыграл роль Тормунда.

41-летнему норвежцу в экранизации от Netflix фэнтезийного цикла романов Анджея Сапковского достался персонаж проклятый Нивеллен. Об этом сообщает издание Redanian Intelligence со ссылкой на собственные источники.

Журналисты получили сведения о сценарии нового сезона "Ведьмака", которые подтверждают, что Хивью появится как "Найджел" - это "кодовое" имя Нивеллена, указанное так во избежание "слива" информации.

Кристофер Хивью (Фото: redanianintelligence.com)

Найджел или Нивеллен описан как харизматичный, остроумный и забавный человек. Он из аристократической семьи и был проклят за преступления, которые он совершил в прошлом, и стал человекоподобным косматым полумедведем-полульвом.

Роль описана как физически требовательная с требованием большого эмоционального диапазона.

Ведьмак и Нивеллен (Иллюстрация / фото: 9gag.com)

Согласно данным об актерском составе, этот персонаж появится только в первом эпизоде второго сезона "Ведьмака", который станет киноадаптацией произведения "Зерно истины".

Нужно отметить, что авторы сериала пока не подтверждали данную информацию, поэтому участие Хивью в "Ведьмаке" - фактически только слухи. При этом Geek.Informator отмечает, что издание ранее не раз доказывало свою компетентность в вопросе осведомленности в разработке сериала.