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За мотивами культового "Відьмака" знімуть мультфільм: що відомо

STYLERТелешоу    23.01.2020 - 16:47
За мотивами культового "Відьмака" знімуть мультфільм: що відомо
Кадр із серіалу "Відьмак" (фото: Netflix)

Серіал "Відьмак" скоро можна буде побачити в анімаційному форматі

"Відьмак" незабаром стане мультиком-аніме, який зніме платформа Netflix, що 20 грудня 2019 року презентувала перший сезон серіалу. В чому особливість анімаційного фільму про Геральта з Рівії, і коли глядачі зможуть оцінити його - в матеріалі Styler.

Про створення мультфільму по всесвіту "Відьмака" повідомили на офіційній сторінці Netflix в Twitter. Нове творіння буде називатися "Відьмак: Кошмар Вовка".

На даний момент відомо, що в проекті буде задіяний шоуранер серіалу "Відьмак" Лорен Хіссрік і сценарист третього епізоду шоу Бо ДеМайо.

Виробництвом анімації займеться студія Studio Mir, яка створювала аніме "Легенда про Корра". У новій картині по всесвіту "Відьмака" покажуть історію про нову загрозу Континенту.

Поки що точна дата виходу анімації невідома, але очікується, що його покажуть до прем'єри другого сезону. У лютому 2020 повинні початися зйомки продовження серіалу, а в 2021 - обіцяють прем'єру.

Варто відзначити, що "Відьмак" став чи не найбільш очікуваним серіалом року. За перший місяць після прем'єри серіал подивилися 76 млн глядачів. Шоу засноване на фентезійному циклі польського письменника Анджея Сапковського.

Головну роль в серіалі виконав один з найкрасивіших чоловіків світу, що раніше зіграв "Супермена", Генрі Кавілл.

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