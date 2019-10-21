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Вихідні дні у листопаді: скільки будуть відпочивати українці

STYLERЖиття    21.10.2019 - 10:25
Вихідні дні у листопаді: скільки будуть відпочивати українці
Вихідні та робочі дні у листопаді 2019 в Україні (колаж: РБК-Україна)

Скільки робочих днів буде в листопаді 2019 - читайте на Styler

Для українців листопад один з небагатьох місяців календаря, в якому нема додаткових бонусів у вигляді святкових вихідних. Не стане винятком і листопад 2019 року.

Скільки буде вихідних і робочих днів для українців в листопаді - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що з 2015 року осінь перестала бути єдиним сезоном, в якому не передбачені додаткові вихідні. Адже вже чотири роки поспіль ми святкуємо День захисника України на Покрову, 14 жовтня.

Вихідні дні у листопаді: скільки будуть відпочивати українці

Вихідні та робочі дні у листопаді 2019 в Україні (фото: pixabay.com)

Але листопад для українців, чи не найскладніший місяць в році - до Нового року ще далеко, годинники перевели, а денне світло можна бачити тільки через вікно офісу, так як прихід на роботу та вихід з неї відбувається в темноті.

У листопаді буде така кількість вихідних і робочих днів:

  • робочі дні - 21,
  • вихідні дні - 9,
  • коротких днів і державних свят не буде.

Вихідні дні у листопаді: скільки будуть відпочивати українці

Вихідні і робочі в Україні на 2019 рік (фото: telegraf.com.ua)

До речі, стало відомо, коли в Україні закінчиться бабине літо, прийдуть денні морози і буде мести дощ зі снігом.

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