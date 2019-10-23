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Вихідні на Новий рік: Кабмін затвердив перенесення робочих днів

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 16:05
Вихідні на Новий рік: Кабмін затвердив перенесення робочих днів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці відпочиватимуть з 29 грудня по 1 січня, а також з 4 по 7 січня

Кабінет міністрів України схвалив перенесення робочих днів у січні 2020 року на період святкування Нового року та Різдва. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, передає РБК-Україна.

Згідно з розпорядженням, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2020 році 7 січня - Різдва - керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести в 2020 році робочий день з понеділка 6 січня на суботу 11 січня. Мова йде про працівників, які працюють в режимі п'ятиденного робочого тижня з вихідними в суботу та неділю.

Фото: розпорядження Кабміну

Примітно, що на початку року уряд затвердив додаткові вихідні в 2019 році. Зокрема, перенесено робочі дні з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, а також з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

Таким чином, на новорічні та різдвяні свята українці відпочиватимуть з 29 грудня по 1 січня включно, а також з 4 по 7 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 жовтня Україна переходить на зимовий час.

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