Новый закон о мобилизации: подлежат ли призыву студенты и преподаватели

Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации . Он еще не вступил в силу, но украинцев интересуют основные положения этого закона. Например, будут ли мобилизации подлежать студенты и преподаватели учебных заведений.

Ответ на этот вопрос рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий народного депутата Романа Грищука в Telegram -канале.

Однако есть одно условие - педагогические работники работают в учебных заведениях, научных учреждениях и организациях по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Также к мобилизации не подлежат

Раньше мы рассказывали о том, кто сможет получить отсрочку от мобилизации по новому закону.

А еще писали о том, какими будут штрафы за нарушение правил военного учета и мобилизации.