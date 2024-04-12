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Новый закон о мобилизации: подлежат ли призыву студенты и преподаватели

Пятница 12 апреля 2024 12:49
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Новый закон о мобилизации: подлежат ли призыву студенты и преподаватели Подлежат ли мобилизации студенты и педагоги (фото: zoda.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации. Он еще не вступил в силу, но украинцев интересуют основные положения этого закона. Например, будут ли мобилизации подлежать студенты и преподаватели учебных заведений.

Ответ на этот вопрос рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий народного депутата Романа Грищука в Telegram -канале.

Призову в особый период не подлежат:

  • Соискатели профессионального (профессионально-технического) образования
  • Соискатели профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования. Что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенный в части второй статьи Закона Украины "Об образовании".
  • Докторанты
  • Лица, зачисленные на обучение в интернатуру

Также к мобилизации не подлежат

  • Научные научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования
  • Научные и научно педагогические работники научных учреждений и организаций, имеющих научную степень
  • Педагогические работники учреждений профессионального образования
  • Педагогические работники профессионального (профессионально-технического) образования
  • Педагогические работники заведений общего среднего образования

Однако есть одно условие - педагогические работники работают в учебных заведениях, научных учреждениях и организациях по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Раньше мы рассказывали о том, кто сможет получить отсрочку от мобилизации по новому закону.

А еще писали о том, какими будут штрафы за нарушение правил военного учета и мобилизации.

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