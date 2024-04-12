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Новий закон про мобілізацію: чи підлягають призову студенти та викладачі

П'ятниця 12 квітня 2024 12:49
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Новий закон про мобілізацію: чи підлягають призову студенти та викладачі Чи підлягають мобілізації студенти та педагоги (фото: zoda.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

Верховна Рада України ухвалила новий закон про мобілізацію. Він ще не вступив у дію, але українців цікавлять основні положення з цього закону. Наприклад, чи будуть підлягати мобілізації студенти та викладачі учбових закладів.

Відповідь на це питання розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар народного депутата Романа Грищука у Telegram-каналі.

Призову в особливий період не підлягатимуть:

  • Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти
  • Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та здобувають рівень освіти. Що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначений у частині другій статті Закону України "Про освіту".
  • Докторанти
  • Особи, зараховані на навчання до інтернатури

Також до мобілізації не підлягають

  • Наукові на науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти
  • Наукові та науково-педагогічні працівники наукових установ та організацій, що мають науковий ступінь
  • Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти
  • Педагогічні працівники професійної (професійно-технічної) освіти
  • Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти

Однак, є одна умова - педагогічні працівники працюють у закладах освіти, наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як 0,75 ставки.

Раніше ми розповідали про те, хто зможе отримати відстрочку від мобілізації за новим законом.

А ще писали про те, якими будуть штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації.

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