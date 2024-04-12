Новий закон про мобілізацію: чи підлягають призову студенти та викладачі
Верховна Рада України ухвалила новий закон про мобілізацію. Він ще не вступив у дію, але українців цікавлять основні положення з цього закону. Наприклад, чи будуть підлягати мобілізації студенти та викладачі учбових закладів.
Відповідь на це питання розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар народного депутата Романа Грищука у Telegram-каналі.
Призову в особливий період не підлягатимуть:
- Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти
- Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та здобувають рівень освіти. Що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначений у частині другій статті Закону України "Про освіту".
- Докторанти
- Особи, зараховані на навчання до інтернатури
Також до мобілізації не підлягають
- Наукові на науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти
- Наукові та науково-педагогічні працівники наукових установ та організацій, що мають науковий ступінь
- Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти
- Педагогічні працівники професійної (професійно-технічної) освіти
- Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти
Однак, є одна умова - педагогічні працівники працюють у закладах освіти, наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як 0,75 ставки.
Раніше ми розповідали про те, хто зможе отримати відстрочку від мобілізації за новим законом.
А ще писали про те, якими будуть штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації.