Новий закон про мобілізацію: чи підлягають призову студенти та викладачі

Верховна Рада України ухвалила новий закон про мобілізацію . Він ще не вступив у дію, але українців цікавлять основні положення з цього закону. Наприклад, чи будуть підлягати мобілізації студенти та викладачі учбових закладів.

Відповідь на це питання розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар народного депутата Романа Грищука у Telegram -каналі.

Однак, є одна умова - педагогічні працівники працюють у закладах освіти, наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як 0,75 ставки.

Також до мобілізації не підлягають

Призову в особливий період не підлягатимуть:

Раніше ми розповідали про те, хто зможе отримати відстрочку від мобілізації за новим законом.

А ще писали про те, якими будуть штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації.