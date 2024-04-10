Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
В законопроекте о мобилизации №10449, который начал рассматривать во втором чтении Верховная Рада, есть ряд условий, при которых предусмотрено право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения.
Кто сможет получить отсрочку согласно предложенным в "мобилизационном" законопроекте условиям - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Выводы Комитета ВРУ по законопроекту о мобилизации обнародовал нардеп Алексей Гончаренко. Согласно документу, отсрочку будут иметь забронированные. Также основания для увольнения с военной службы будут иметь лица с инвалидностью, родители троих и более несовершеннолетних детей, а также некоторые категории студентов.
Семейные обстоятельства и состояние здоровья
- лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку по состоянию здоровья. Им предоставляется отсрочка от 6 до 12 месяцев, затем снова нужно пройти ВВК;
- те, кто имеет троих и более детей в возрасте до 18 лет. Кроме имеющих задолженность по уплате алиментов, превышающих 3-месячный объем;
- родители и матери-одиночки, чей супруг погиб, пропал без вести, лишен родительских прав или находится в тюрьме;
- опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка, больного тяжелыми болезнями;
- те, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители ребенка или детей с инвалидностью - но при условии, что такие дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишенными родительской опеки;
- ухаживающие за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
- опекунам лица, признанного судом недееспособным;
- имеющие жену (супруга) среди лиц с инвалидностью I или II группы;
- имеющих жену (супругу) из лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стоп ног, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
- имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;
- членам семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;
- отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей супруг уже проходит военную службу;
- те, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживание вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;
- если их близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение народу, проявленному во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года).
Студенты, преподаватели
- студенты (профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования) дневной или дуальной формы обучения, которые получают образование уровня выше, чем предыдущее, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;
- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
Основания должностного назначения
- руководителям министерств и их заместителям, руководителям государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- народным депутатам Украины, депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- судьям, судьям Конституционного Суда Украины, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителю Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителю, дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия;
- уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека;
- председателю и другим членам Счетной палаты;
- работникам органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел Украины, дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и полномочный Посол, и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел Украины;
- государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины;
Законопроект о мобилизации
Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.
После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами.
Уже 9 апреля стало известно, что Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации до второго чтения. Из документа исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ожидается, что правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения.
Тем временем Верховная Рада рассматривает законопроект о мобилизации во втором чтении. Все главные события из парламента - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .