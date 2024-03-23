Новый бойфренд предательницы Лорак внезапно заговорил об Украине. Но есть нюанс

Новый любовник певицы-предательницы Ани Лорак, недавно подавшей документы на получение паспорта РФ, посочувствовал россиянам из-за теракта в московском "Крокус Сити Холле" , и неожиданно заговорил об Украине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Исаака Вижраку.

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Так, в своих соцсетях бойфренд запроданки оставил пост, в котором поразмышлял о "временах трагедий и конфликтов".

"Почему в нашем мире так много ненависти и нетерпимости? Эти риторические вопросы отражают мою глубокую грусть и разочарование из-за боли, которую мы причиняем друг другу. Границы, религии и культуры - это лишь концепции, которые разделяют наше общее человечество, которое по своей сути ЕДИНО", - написал он.

Также Исаак перечислил страны, с которыми "горюет". В этом списке оказалась Украина и, конечно, Россия, где его известная избранница сейчас живет и зарабатывает кровавые рубли.

Ани Лорак с бойфрендом (фото: instagram.com/isaac_vidjrakou)

"Я скорблю с Украиной, Россией, Африкой и каждым уголком мира, которого коснулось насилие", - выдал Виджрак.

В конце своей публикации он обратился к россиянам, пострадавшим от "трагического инцидента в Москве", и призвал своих фолловеров также сочувствовать гражданам государства-агрессора.

"Мое сердце обращается ко всем, кто пострадал от недавних событий, включая трагический инцидент в Москве. Это торжественное напоминание о насущной потребности в сочувствии и понимании в наших взаимоотношениях друг с другом", - цинично заявил любовник Лорак.

"Давайте стремиться к миру, в котором мы сможем признать нашу общую человечность и работать над будущим, определенным миром и единством. Мои мысли со всеми, кто потерял близких, и я солидарен с теми, кто призывает к повсеместному прекращению насилия", - подытожил мужчина.

Исаак Виджрак посочувствовал россиянам из-за теракта в Москве (фото: instagram.com/isaac_vidjrakou)

Реакция пользователей

Некоторые пользователи сети назвали пост Виджрака типичной провокацией, чтобы скрыть военные преступления, которые они совершают в Украине в эти дни.

Очень любезно с вашей стороны, Айзек, что вы упомянули об Украине в своем посте. Типичная провокация #террористов, чтобы скрыть свои военные преступления

Такие убийства Путин совершает каждый день в Украине, и теракт в России это тоже дело рук Путина!

Выгодно петь, что ты к политике не имеешь отношения, я тоже не имела до того момента, когда на мою землю пришли российские террористы

Где теперь будут проходить концерты Ани Лорак?

Напомним, вчера вечером, 22 марта, в концертном зале "Крокус сити Холл" под Москвой неизвестные в камуфляже устроили стрельбу: известно о 115 погибших и большом количестве пострадавших. ФСБ говорит, что якобы задержали подозреваемых.