Украинская певица-предательница Ани Лорак, которая уже много лет живет в РФ, решилась получить российский паспорт. Каролина Куек уже подала заявление, где просит сделать ее гражданкой террористического государства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Что известно о решении Лорак

Согласно информации росСМИ, просьбу насчет гражданства РФ артистка-предательница подала еще в феврале.

"Каролина Куек (настоящее имя Лорак, - Ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале", - сказал журналистам неназванный собеседник из якобы окружения певицы.

Исходя из этого, вполне вероятно, что вскоре Лорак станет гражданкой страны-агрессора.

Звезда-предательница (фото: flickr.com)

Основное о жизненном пути и позиции Лорак

Каролина Мирославовна Куек, более известная как Ани Лорак, родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области.

Получив признание среди украинцев, звезда отправилась искать лучшую судьбу в России.

С началом российско-украинской войны в 2014 году не прерывала связей с российским шоу-бизнесом, за что неоднократно подвергалась критике.

В 2016 году депутат Виталий Милонов предложил исполнительнице помощь в получении гражданства РФ, однако тогда она отказалась и заявила, что менять гражданство не собирается.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Лорак не осудила действия страны-агрессора, в которой проживала и работала.

Тогда украинские артисты осудили ее "позицию", а комитет Верховной Рады по вопросам информационной политики обратился к президенту с просьбой лишить певицу звания "Народный артист Украины".

В октябре 2022 года против Каролины были введены санкции СНБО.