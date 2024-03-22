"Это было спасение". Повалий вспомнила, как приехала в Москву в день полномасштабного вторжения

Таисия Повалий, недавно заявившая о получении российского паспорта и принявшая участие в выборах Владимира Путина, вновь обратилась к своей Родине с рядом скандальных заявлений. В своих выступлениях певица вспомнила, как переехала в Россию в первый день начала полномасштабной войны, а также охарактеризовала бывших соотечественников как "обманутых людей".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявления певицы во время пропагандистской программы актера Бориса Корчевникова, выходящей на телеканале "Россия-1".

Что вспомнила Повалий о 24 февраля 2024 года

Так, предательница свою поездку в Москву 24 февраля 2022 года называет ничем иным, как "спасением" и "Божьим проведением". Также исполнительница полностью поддерживает кровавую войну, начатую Россией, вторгнувшись в Украину.

"Удивительно! Боже проведение! Мы с сыном ехали на съемку шоу с сумочкой, я в шубе и все. Но для меня это было как спасение! Это ситуация с "СВО", я поняла, что меня спасают. Что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие люди говорят, что я слишком веселая, а я радуюсь, что я жива, что этот произвол в Украине может закончиться", - заявила запроданка.

Кстати, Повалий считает, что всех украинцев скоро ждет прозрение, а она себе выбрала для жизни - Москву.

"Мы ждали, что будут подписаны "Минские договоренности", мы этим и жили. Мы верили, но нас всех обманули. Всех нас! Мы ждали! Ведь я не уезжала из Украины. А потом началась "спецоперация". И я поняла, что есть надежда все-таки на то, что будут изменения в моей стране. Потому что страна катится со скалы... Это обманутые люди. И мне их даже как-то жаль. Но прозрение-то придет. И оно будет очень-очень сложным", - – сказала она.

Повалий давно изменила Украине (фото: tpovaliyofficial)

Повалий совершенно не скрывает, что она поет для россиян. Более того, делает это с удовольствием и еще цинично поя на украинском "Песню о полотенце.

"Для меня было важно выйти в День победы и спеть песню на украинском языке "Родная мать моя". Потому что для меня ничего не изменилось с тех пор. Все перевороты, все революции – они для кого-то. Для какого-то пласта населения это делалось, но не для всех людей Украины.Для меня важно выйти с украинской песней на сцену Кремлевского государственного дворца на День Победы! Я прямо горжусь этим своим выступлением!" – резюмировала артистка.

Напомним, что гражданство РФ Повалий получила 24 августа 2023 года и очень гордится этим.