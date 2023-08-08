Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию: кто будет получать помощь
Новые категории украинцев получат субсидии. Такая помощь от государства помогает оплатить стоимость коммунальных услуг, если она превышает среднемесячный доход семьи.
Кого добавили в категории - читайте ниже в материале Styler.
Кто входит в новые категории
Согласно постановлению Кабинета министров №340, помощь на оплату "коммуналки" теперь могут получать:
- лица, находившиеся в плену после начала полномасштабного вторжения России
- военнык и работники воюющих силовых структур (ВСУ, НГУ, СБУ, Служба внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Госспецсвязи, другие военные формирования, образованные в соответствии с законом)
Пребывание в плену не менее месяца нужно подтвердить соответствующими документами. Заметим, что участвовавшие в проведении АТО и ООС военные также могут рассчитывать на получение субсидии.
К тому же теперь можно предоставлять сведения о человеке, зарегистрированном по определенному адресу, но не проживающему по нему. Однако помощь будет поступать только по одному месту жительства: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.
Как оформить субсидию во время войны
Для того чтобы подать заявление на получение финансовой поддержки, нужно:
- зайти на сайт электронных услуг ПФУ
- в правом верхнем углу нажать "Вход"
- авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль
- в личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу"
- нажать "Продолжить"
- выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"
- заполнить поля в онлайн-форме
- добавить сканированную копию договора аренды, если подаете заявление по фактическому месту жительства, а не по зарегистрированному
- нажать "Сформировать заявление"
- проверить внесенные данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ"
Как оформить субсидию онлайн (скриншот: Styler)
С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения", выбрав опцию "Статус обращения".
Кого могут оставить без субсидии
В то же время, социальную помощь могут забрать, если:
- площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или площадь дома более 230 квадратных метров
- член семьи имеет на депозитном счете или в распоряжении облигации внутреннего государственного займа, общая сумма которых превышает 100 000 гривен
- один из членов семьи за предыдущий год приобрел валюту на сумму эквивалентную 50 000 гривен
- в семье есть автомобиль, которому менее пяти лет
- у семьи есть два или более автомобилей, которым не больше 15 лет
- в семье есть хотя бы один взрослый, который не учится и официально не работает и не имеет статуса безработного
- один из членов семьи работает, но получает зарплату ниже минимальной
- один из членов семьи не платит ЕСВ более трех месяцев
- задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен за три месяца, но если долг обжаловали в суде, субсидию могут дать
- член семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 000 гривен
Ранее мы говорили, какие социальные выплаты влияют на получение субсидии.
Читайте также, кому из украинцев необходимо повторно подать заявление на государственную помощь.