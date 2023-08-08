Новые категории украинцев могут рассчитывать на субсидию: кто будет получать помощь

Новые категории украинцев получат субсидии. Такая помощь от государства помогает оплатить стоимость коммунальных услуг, если она превышает среднемесячный доход семьи.

Кого добавили в категории - читайте ниже в материале Styler.

Кто входит в новые категории

Согласно постановлению Кабинета министров №340, помощь на оплату "коммуналки" теперь могут получать:

лица, находившиеся в плену после начала полномасштабного вторжения России

военнык и работники воюющих силовых структур (ВСУ, НГУ, СБУ, Служба внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Госспецсвязи, другие военные формирования, образованные в соответствии с законом)

Пребывание в плену не менее месяца нужно подтвердить соответствующими документами. Заметим, что участвовавшие в проведении АТО и ООС военные также могут рассчитывать на получение субсидии.

К тому же теперь можно предоставлять сведения о человеке, зарегистрированном по определенному адресу, но не проживающему по нему. Однако помощь будет поступать только по одному месту жительства: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.

Как оформить субсидию во время войны

Для того чтобы подать заявление на получение финансовой поддержки, нужно:

зайти на сайт электронных услуг ПФУ

в правом верхнем углу нажать "Вход"

авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль

в личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу"

нажать "Продолжить"

выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"

заполнить поля в онлайн-форме

добавить сканированную копию договора аренды, если подаете заявление по фактическому месту жительства, а не по зарегистрированному

нажать "Сформировать заявление"

проверить внесенные данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ"

Как оформить субсидию онлайн (скриншот: Styler)

С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения", выбрав опцию "Статус обращения".

Кого могут оставить без субсидии

В то же время, социальную помощь могут забрать, если: