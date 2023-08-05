Какие соцвыплаты влияют на назначение субсидии, а какие - нет: ответ Пенсионного фонда
При назначении субсидии учитывается совокупный доход семьи - зарплаты, стипендии и некоторые соцвыплаты. Часто у украинцев возникает вопрос, может ли повлиять на предоставление льгот на коммуналку то, что семье начали выплачивать пособие на новорожденного ребенка.
Ответ на этот вопрос дал Пенсионный фонд в Telegram.
Влияют ли на назначения субсидии выплаты на ребенка
В среднемесячный совокупный доход семьи не включается часть пособия при рождении ребенка, выплата которого производится единовременно (10 320 грн).
А вот остальная помощь, которая ежемесячно выплачивается в течение следующих 36 месяцев (860 грн), в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете жилищной субсидии учитывается для всех видов государственной социальной помощи.
Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии
- заработная плата
- денежное обеспечение военного
- пенсия
- стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и гражданам из этого числа
- соцвыплаты, в частности, льготы на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа
- пособие по безработице и другие страховые выплаты
- суммы денежных переводов, полученных из-за границы
- дивиденды, полученные от ценных бумаг
- прочие доходы (деньги от аренды земли и продажи имущества)
Кто не получит субсидию в 2023 году
В 2023 году льготы на коммуналку не предоставляют пяти следующим категориям:
- владельцам жилья, площадь которого превышает 130 кв. м (квартира) и 230 кв. м (дом)
- тем, чьи члены семьи в течение года перед назначением субсидии купили или продали товар на сумму более 50 тыс. грн
- людям, имеющим депозит на сумму свыше 100 тыс. грн или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. грн
- владельцам автомобиля, которому меньше 5 лет, а также тем, кто владеет двумя и больше транспортными средствами, возраст которых менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа)
- украинцам, в семьях которых есть не работающие совершеннолетние, или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев
Субсидия также не назначается людям, которые имеют долги за оплату коммунальных услуг за 3 месяца и больше.
Раньше мы объясняли, почему в платежках за свет приходят "космические" суммы.
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