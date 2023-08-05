Какие соцвыплаты влияют на назначение субсидии, а какие - нет: ответ Пенсионного фонда

При назначении субсидии учитывается совокупный доход семьи - зарплаты, стипендии и некоторые соцвыплаты. Часто у украинцев возникает вопрос, может ли повлиять на предоставление льгот на коммуналку то, что семье начали выплачивать пособие на новорожденного ребенка.

Ответ на этот вопрос дал Пенсионный фонд в Telegram .

Влияют ли на назначения субсидии выплаты на ребенка

В среднемесячный совокупный доход семьи не включается часть пособия при рождении ребенка, выплата которого производится единовременно (10 320 грн).

А вот остальная помощь, которая ежемесячно выплачивается в течение следующих 36 месяцев (860 грн), в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете жилищной субсидии учитывается для всех видов государственной социальной помощи.

Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии

заработная плата

денежное обеспечение военного

пенсия

стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и гражданам из этого числа

соцвыплаты, в частности, льготы на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа

пособие по безработице и другие страховые выплаты

суммы денежных переводов, полученных из-за границы

дивиденды, полученные от ценных бумаг

прочие доходы (деньги от аренды земли и продажи имущества)

Кто не получит субсидию в 2023 году

В 2023 году льготы на коммуналку не предоставляют пяти следующим категориям:

владельцам жилья, площадь которого превышает 130 кв. м (квартира) и 230 кв. м (дом)

тем, чьи члены семьи в течение года перед назначением субсидии купили или продали товар на сумму более 50 тыс. грн

людям, имеющим депозит на сумму свыше 100 тыс. грн или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. грн

владельцам автомобиля, которому меньше 5 лет, а также тем, кто владеет двумя и больше транспортными средствами, возраст которых менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа)

украинцам, в семьях которых есть не работающие совершеннолетние, или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев

Субсидия также не назначается людям, которые имеют долги за оплату коммунальных услуг за 3 месяца и больше.