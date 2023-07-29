Некоторым украинцам нужно подать новое заявление на субсидию: без нее выплат не будет

Субсидия назначается в случае если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднего дохода за месяц всей семьи. Для большинства украинцев эта помощь сохраняется, но некоторым категориям нужно заново оформить выплаты.

Кого это касается - подробнее читайте в материале Styler.

Список категорий

Вам нужно снова подать заявление на оформление субсидии, если:

в составе домохозяйства есть ВПЛ

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги

количество лиц, проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива

Выплата субсидии сохранится до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер пособия в неотапливаемый сезон составляет от 350 до 400 гривен.

Кого могут оставить без субсидии

В то же время, социальную помощь могут забрать, если:

площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или площадь дома более 230 квадратных метров

у члена семьи есть на депозитном счете или в распоряжении облигации внутреннего государственного займа, общая сумма которых превышает 100 000 гривен

один из членов семьи за предыдущий год приобрел валюту на сумму, эквивалентную 50 000 гривен

у семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет

у семьи есть два или более автомобилей, которым не больше 15 лет

у семьи есть хотя бы один взрослый, который не учится и официально не работает и у него нет статуса безработного

один из членов семьи работает, но получает ниже минимальной зарплаты

один из членов семьи не платит ЕСВ более трех месяцев

задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен за три месяца, но если долг обжаловали в суде, субсидию могут дать

член семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 000 гривен

Как оформить субсидию во время войны

Для того чтобы подать заявление на получение финансовой поддержки, нужно:

зайти на сайт электронных услуг ПФУ

в правом верхнем углу нажать "Вход"

авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль

в личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу"

нажать "Продолжить"

выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"

заполнить поля в онлайн-форме

добавить сканированную копию договора аренды, если подаете заявление по фактическому месту жительства, а не по зарегистрированному

нажать "Сформировать заявление"

проверить внесенные данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ"

Как оформить субсидию онлайн (скриншот: Styler)

С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения", выбрав опцию "Статус обращения".