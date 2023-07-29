Некоторым украинцам нужно подать новое заявление на субсидию: без нее выплат не будет
Субсидия назначается в случае если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднего дохода за месяц всей семьи. Для большинства украинцев эта помощь сохраняется, но некоторым категориям нужно заново оформить выплаты.
Кого это касается - подробнее читайте в материале Styler.
Список категорий
Вам нужно снова подать заявление на оформление субсидии, если:
- в составе домохозяйства есть ВПЛ
- члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги
- количество лиц, проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных
- домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива
Выплата субсидии сохранится до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер пособия в неотапливаемый сезон составляет от 350 до 400 гривен.
Кого могут оставить без субсидии
В то же время, социальную помощь могут забрать, если:
- площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или площадь дома более 230 квадратных метров
- у члена семьи есть на депозитном счете или в распоряжении облигации внутреннего государственного займа, общая сумма которых превышает 100 000 гривен
- один из членов семьи за предыдущий год приобрел валюту на сумму, эквивалентную 50 000 гривен
- у семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет
- у семьи есть два или более автомобилей, которым не больше 15 лет
- у семьи есть хотя бы один взрослый, который не учится и официально не работает и у него нет статуса безработного
- один из членов семьи работает, но получает ниже минимальной зарплаты
- один из членов семьи не платит ЕСВ более трех месяцев
- задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен за три месяца, но если долг обжаловали в суде, субсидию могут дать
- член семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 000 гривен
Как оформить субсидию во время войны
Для того чтобы подать заявление на получение финансовой поддержки, нужно:
- зайти на сайт электронных услуг ПФУ
- в правом верхнем углу нажать "Вход"
- авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль
- в личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу"
- нажать "Продолжить"
- выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"
- заполнить поля в онлайн-форме
- добавить сканированную копию договора аренды, если подаете заявление по фактическому месту жительства, а не по зарегистрированному
- нажать "Сформировать заявление"
- проверить внесенные данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ"
Как оформить субсидию онлайн (скриншот: Styler)
С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения", выбрав опцию "Статус обращения".
Ранее мы говорили, что такое нулевая субсидия и что означает ее назначение.
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