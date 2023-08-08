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Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію: хто буде отримувати допомогу

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Україна, Вівторок 08 серпня 2023 09:24
Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію: хто буде отримувати допомогу Хто буде отримувати субсидію у 2023 році (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Нові категорії українців будуть отримувати субсидії. Така допомога від держави допомагає сплатити вартість комунальних послуг, якщо вона перевищує середньомісячний дохід родини.

Кого додали до категорій - читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто входить до нових категорій

Згідно з постановою Кабінету міністрів №340 допомогу на оплату "комуналки" тепер можуть отримувати:

  • особи, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення Росії
  • військові та працівники силових структур, які воюють (ЗСУ, НГУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба, Держспецтрансслужба, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інші військові формування, утворені відповідно до закону)

Перебування в полоні не менш як місяць потрібно підтвердити відповідними документами. Зауважимо, що військові, які брали участь у проведенні АТО та ООС, також можуть розраховувати на отримання субсидії.

До того ж тепер можна надавати відомості про людину, яка зареєстрована за певною адресою, але не проживає за нею.Проте допомога буде надходити лише за одним місцем проживання: зареєстрованим, задекларованим чи фактичним.

Як оформити субсидію під час війни

Для того, щоб подати заяву на отримання фінансової підтримки, потрібно:

  • зайти на сайт електронних послуг ПФУ
  • у верхньому правому кутку натиснути "Вхід"
  • авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль
  • в особистому кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу"
  • натиснути "Продовжити"
  • обрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом"
  • заповнити поля в онлайн-формі
  • додати скановану копію договору оренди, якщо подаєте заяву за фактичним місцем проживання, а не за реєстрованим
  • натиснути "Сформувати заяву"
  • перевірити внесені дані та натиснути "Підписати та відправити в ПФУ"

Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію: хто буде отримувати допомогу

Як оформити субсидію онлайн (скриншот: Styler)

З результатом ухваленого рішення щодо призначення субсидії можна ознайомитися в розділі "Мої звернення", обравши опцію "Статус звернення".

Кого можуть залишити без субсидії

Водночас соціальну допомогу можуть забрати, якщо:

  • площа квартири перевищує 130 квадратних метрів чи площа будинку понад 230 квадратних метрів
  • член сім'ї має на депозитному рахунку чи у розпорядженні облігації внутрішньої державної позики, загальна сума яких перевищує 100 000 гривень
  • один із членів сім'ї за попередній рік придбав валюту на суму, еквівалентну 50 000 гривень
  • у сім'ї є автомобіль, якому менш ніж п'ять років
  • сім'я має два чи більше автомобілів, яким не більше 15 років
  • у сім'ї є хоча б один дорослий, який не навчається та офіційно не працює і не має статусу безробітного
  • один із членів сім'ї працює, але отримує нижчу за мінімальну зарплату
  • один із членів сім'ї не платить ЄСВ понад три місяці
  • заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень за три місяці, але якщо борг оскаржили в суді, субсидію можуть дати
  • член родини протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 000 гривень

Раніше ми розповідали, які соціальні виплати впливають на отримання субсидії.

Читайте також, кому з українців потрібно повторно подати заяву на державну допомогу.

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виплати Субсидії в Україні