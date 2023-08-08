Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію: хто буде отримувати допомогу

Нові категорії українців будуть отримувати субсидії. Така допомога від держави допомагає сплатити вартість комунальних послуг, якщо вона перевищує середньомісячний дохід родини.

Кого додали до категорій - читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто входить до нових категорій

Згідно з постановою Кабінету міністрів №340 допомогу на оплату "комуналки" тепер можуть отримувати:

особи, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення Росії

військові та працівники силових структур, які воюють (ЗСУ, НГУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба, Держспецтрансслужба, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інші військові формування, утворені відповідно до закону)

Перебування в полоні не менш як місяць потрібно підтвердити відповідними документами. Зауважимо, що військові, які брали участь у проведенні АТО та ООС, також можуть розраховувати на отримання субсидії.

До того ж тепер можна надавати відомості про людину, яка зареєстрована за певною адресою, але не проживає за нею.Проте допомога буде надходити лише за одним місцем проживання: зареєстрованим, задекларованим чи фактичним.

Як оформити субсидію під час війни

Для того, щоб подати заяву на отримання фінансової підтримки, потрібно:

зайти на сайт електронних послуг ПФУ

у верхньому правому кутку натиснути "Вхід"

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль

в особистому кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу"

натиснути "Продовжити"

обрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом"

заповнити поля в онлайн-формі

додати скановану копію договору оренди, якщо подаєте заяву за фактичним місцем проживання, а не за реєстрованим

натиснути "Сформувати заяву"

перевірити внесені дані та натиснути "Підписати та відправити в ПФУ"

Як оформити субсидію онлайн (скриншот: Styler)

З результатом ухваленого рішення щодо призначення субсидії можна ознайомитися в розділі "Мої звернення", обравши опцію "Статус звернення".

Кого можуть залишити без субсидії

Водночас соціальну допомогу можуть забрати, якщо: