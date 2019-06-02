Нова хвиля стихії: які області постраждають від негоди

Погода в Україні у понеділок, 3 червня, знову принесе неприємності мешканцям багатьох областей. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

До речі, Наталка Діденко також попередила про негоду у перший робочий день літа.

За словами синоптиків, сонячно і ясно завтра буде лише на Півночі, а також в північно-західних областях країни.

На решті території України очікуються грози з дощами і шквальним вітром.

Погода в Україні 3 червня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Найнижча температура очікується на Заході. Тут вночі повітря прогріється до +12... +15 градусів, удень - від +23 до +26. Трохи тепліше буде на Закарпатті - від +26 до +28 градусів.

На решті території вночі від +15 до +18 градусів, а на Півдні - від +19 до +21. Вдень повітря прогріється до +26... +29, а на Сході країни буде спекотно до +31, незважаючи на грозову погоду.

У Києві завтра очікується сонячна тепла погода. Температура повітря складе +27... +29 градусів.

Погода в Україні 3 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один зі співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

До речі, через проливні дощі постраждав і Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.