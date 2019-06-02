Новая волна стихии: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине в понедельник, 3 июня, вновь принесет неприятности жителям многих областей. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, Наталка Диденко также предупредила о непогоде в первый рабочий день лета.

По словам синоптиков, солнечно и ясно завтра будет лишь на Севере, а также в северо-западных областях страны.

На остальной территории Украины ожидаются грозы с дождями и шквальным ветром.

Погода в Украине 3 июня (иллюстративное фото: pixabay.com)

Самая низкая температура ожидается на Западе. Здесь ночью воздух прогреется до +12... +15 градусов, днем - от +23 до +26. Немного теплее будет на Закарпатье - от +26 до +28 градусов.

На остальной территории ночью от +15 до +18 градусов, а на Юге - от +19 до +21. Днем воздух прогреется до +26... +29, а на Востоке страны будет жарко до +31, несмотря на грозовую погоду.

В Киеве завтра ожидается солнечная теплая погода. Температура воздуха составит +27... +29 градусов.

Погода в Украине 3 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.

К слову, из-за проливных дождей пострадал и Львов. Некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.