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Грози накриють Україну: кого заллє найбільше

STYLERЖиття    02.06.2019 - 14:03
Грози накриють Україну: кого заллє найбільше
Погода в Україні 3 червня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні 3 червня піднесе українцям неприємний сюрприз

Погода в Україні в понеділок, 3 червня, знову засмутить мешканців деяких областей грозами, зливами і шквалами. Про це написала Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, грозові дощі охоплять Захід країни, окрім Волині та Рівненщини. Грози, шквали та зливи також очікуються на Вінничині, Одещині, в деяких районах Кіровоградської області, а також на півдні Київської, та дійдуть до Черкащини.

Вже надвечір, пише Діденко, локальні грозові дощі поширяться й на Південь та більшу частину Півночі України.

Грози накриють Україну: кого заллє найбільше

Погода в Україні 3 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Ситуація - складна, тому навіть звичайний дощ може за хвилини перейти у сильну зливу із шквалом", - попереджає Наталка Діденко.

Незважаючи на вируючу стихію, буде тепло, а подекуди навіть спекотно. Так, в понеділок температура на більшості України становитиме +25... +30 градусів, а на Сході буде спека до +33 градусів.

У Києві завтра, 3 червня, переважно суха і тепла (+27... +29) погода. Однак, негода з півдня Київської області може добратися й до столиці.

Грози накриють Україну: кого заллє найбільше

Погода в Україні 3 червня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждали місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

Нагадаємо, через сильні проливні дощі постраждав Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.

До слова, під час фестивалю Kozak Fest в Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

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