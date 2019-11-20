Нова Кейт Міддлтон: чим займається перша леді України

Перша леді України Олена Зеленська в ході Всеукраїнського форуму Національної ради дітей та молоді "Україна росте разом зі мною" обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування в навчальних закладах. Вона запропонувала запровадити онлайн-анкетування якості харчування в українських школах, а також суттєво реформувати цю частину життя школярів. Про це повідомляється в прес-службі Президента України.

Як повідомляється, представники Національної ради дітей та молоді позитивно відгукнулися і підтримали ініціативу першої леді зробити їжу в шкільних їдальнях смачною і корисною.

"Наші діти харчуються поза домом п'ять днів на тиждень протягом усього навчального року, а це – дев'ять місяців. І якщо це неякісно і не викликає апетиту, діти фактично залишаються голодними. Не дивно, що головний біль більшості українських батьків – це захворювання шлунка у дітей. Ми вже почали рух по втіленню нашої ініціативи. Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в застарілі нормативи шкільного харчування. Це перший і дуже важливий крок", – зазначила Олена Зеленська.

Крім того, діти звернули увагу першої леді на проблемні моменти шкільного харчування, такі як недоготована чи переварена, а часом – холодна їжа, можливість придбати шкідливі продукти (чіпси, сухарики, газовані напої, тощо) в буфетах безпосередньо в школі або в прилеглих кіосках. Також мова йшла про випадки антисанітарії, високі ціни на їжу і відсутність їдалень в деяких школах. Серед побажань, які попросили врахувати школярі, – можливість вибирати страви, їх різноманітність, комфортне облаштування буфетів, доступна вартість.

Олена Зеленська на Всеукраїнському форумі Національної ради дітей та молоді (фото: president.gov.ua)

"Завдяки нашій бесіді у мене виникла ідея запустити онлайн-анкетування для школярів та їх батьків, яке допомогло б отримати повну картину і зробити реформу шкільного харчування максимально ефективною", – розповіла Олена Зеленська.

Олена Зеленська подякувала присутнім дітям за активність і небайдужість.

"Сьогоднішнє спілкування було вкрай важливим. Адже наша ініціатива в першу чергу для дітей і для збереження їх здоров'я з дитинства. Тому головним для мене було почути вас. Ідеї і думки, які пролунали, обов'язково будуть враховані. Такі зустрічі я планую проводити і надалі, щоб безпосередньо дізнаватися про вашу реакцію на нашу роботу", – додала дружина Президента.

Варто відзначити, що раніше Олену Зеленську порівнювали з герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон у вишуканості нарядів. Тепер же українська перша леді стала вести схожу соціальну активність, як і представниця королівської сім'ї.