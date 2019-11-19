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Олена Зеленська розповіла про "казус" з сукнею в Японії (фото)

STYLERПерсони    19.11.2019 - 10:31
Олена Зеленська розповіла про "казус" з сукнею в Японії (фото)
Олена і Володимир Зеленські в Японії (колаж: РБК-Україна)

Олена Зеленська здивувалася, коли дізналася про скандал з "жовтою сукнею"

Олена і Володимир Зеленські у жовтні відвідали інтронізацію імператора Японії Нарухіто. "Суперечливий" наряд першої леді довго обговорювався в мережі. Дружині президента пред'являли неповагу до традицій Японії, згідно з якими жовтий колір можно носити тільки членам імператорської родини.

Але, як з'ясувалося пізніше, подібна заборона діяла лише до VIII століття. У посольстві Японії також висловилися про "інцидент", вказавши, що дрес-коду щодо кольору вбрання у них немає, і наряд першої леді лише підкреслив повагу до традицій країни.

Олена Зеленська розповіла про &quot;казус&quot; з сукнею в Японії (фото)

Олена Зеленська в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Сама ж Олена Зеленська прокоментувала "скандал" у недавньому інтерв'ю для Vogue UA. Перша леді говорить, що під час поїздки була повністю задоволена своїм образом від українського дизайнера... поки не побачила публікації українських ЗМІ.

Крім того, помилку в дрес-коді для закордонної поїздки допустити непросто. Справа втому, що перед будь-яким візитом МЗС приймаючої країни надсилає протокол, в якому вказані всі нюанси. Український дизайнер, що пошив вбрання Зеленської для Японії, отримав замовлення на дві сукні за місяць та погоджував їх з першою леді.

Олена Зеленська каже, що у своїх публічних виходах бачить чудову можливість показати світу творіння талановитих українських дизайнерів.

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