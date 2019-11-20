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Зеленський станцював перед школярами (відео)

STYLERПерсони    20.11.2019 - 11:02
Зеленський станцював перед школярами (відео)
Олена і Володимир Зеленські з'явилися на форумі українських школярів (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський багато жартував на форумі молоді

Володимир і Олена Зеленські взяли участь у всеукраїнському форумі, присвяченому молоді, "Україна зростає разом зі мною". Поява президента і першої леді перед школярами викликала справжній фурор.

Захід проходить з 20 по 21 листопада в Києві.

Президент привітав учасників, сказавши що бачить перед собою майбутнє України. Зеленський багато жартував, а почувши музику, сказав "О, будемо танцювати".

Юні ведучі запропонували розрядити обстановку короткою фізрозминкою з танцем. Учасники форуму станцювали разом з президентом "футбольний танець".

Перша леді трохи ніяковіла, але у президента вийшло витримати "перевірку школярів". Після чого Олену і Володимира Зеленських запросили вмоститися на м'які пуфи і продовжити участь у заході.

Олена і Володимир Зеленські на форумі молоді в Києві (відео: YouTube/In Time)

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