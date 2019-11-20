Новая Кейт Миддлтон: чем занимается первая леди Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская в ходе Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной" обсудила с лидерами школьного самоуправления качество питания в учебных заведениях. Она предложила ввести онлайн-анкетирование качества питания в украинских школах, а также существенно реформировать эту часть жизни школьников. Об этом сообщается в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщается, представители Национального совета детей и молодежи положительно откликнулись и поддержали инициативу первой леди сделать еду в школьных столовых вкусной и полезной.

"Наши дети питаются вне дома пять дней в неделю в течение всего учебного года, а это – девять месяцев. И если это некачественно и не вызывает аппетита, дети фактически остаются голодными. Неудивительно, что головная боль большинства украинских родителей – это заболевание желудка у детей. Мы уже начали движение по воплощению нашей инициативы. Министерство здравоохранения внесло изменения в устаревшие нормативы школьного питания. Это первый и очень важный шаг", – отметила Елена Зеленская.

Кроме того, дети обратили внимание первой леди на проблемные моменты школьного питания, такие как недоваренная или переваренная, а порой – холодная пища, возможность приобрести вредные продукты (чипсы, сухарики, газированные напитки и т. п.) в буфетах непосредственно в школе либо в близлежащих киосках. Также речь шла о случаях антисанитарии, высоких ценах на еду и отсутствие столовых в некоторых школах. Среди пожеланий, которые попросили учесть школьники, – возможность выбирать блюда, их разнообразие, комфортное обустройство буфетов, доступная стоимость.

Елена Зеленская на Всеукраинском форуме Национального совета детей и молодежи (фото: president.gov.ua)

"Благодаря нашей беседе у меня возникла идея запустить онлайн-анкетирование для школьников и их родителей, которое помогло бы получить полную картину и сделать реформу школьного питания максимально эффективной", – рассказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская поблагодарила присутствующих детей за активность и неравнодушие.

"Сегодняшнее общение было крайне важным. Ведь наша инициатива в первую очередь для детей и сохранения их здоровья с детства. Поэтому главным для меня было услышать вас. Прозвучавшие идеи и мысли обязательно будут учтены. Такие встречи я планирую проводить и в дальнейшем, чтобы непосредственно узнавать вашу реакцию на нашу работу", – добавила супруга Президента.

Стоит отметить, что ранее Елену Зеленскую сравнивали с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в изысканности нарядов. Теперь же украинская первая леди стала вести похожую социальную активность, как и представительница королевской семьи.