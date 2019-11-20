Тільки заради дівчат туди ходив: про що жартував Зеленський на зустрічі з молоддю

Зеленський багато жартував на зустрічі з молоддю (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський розважив молодь влучним гумором

Володимир Зеленський разом з першою леді 20 листопада відвідали Всеукраїнський молодіжний форум в Києві "Україна зростає разом зі мною". Президент спілкувався з "майбутнім країни", багато жартував і навіть танцював. Найкращі жарти гаранта - в матеріалі Styler.

Гумористичне минуле допомагає президенту розрядити обстановку за будь-яких обставин, що Зеленський вміло продемонстрував на зустрічі з молоддю.

Президент подякував за номінацію "кльовий президент", зазначивши, що його давно так не називали.

Коли до зали почали заходити ті хто запізнився, Зеленський акцентував на цьому: "Доброго ранку, будь ласка, заходьте". При цьому попросивши поставити їм "енки", або "точки", як це роблять в школі.

А від одного з жартів напружилися одразу всі депутати Верховної Ради, тому що Зеленський сказав, що пора міняти нинішніх нардепів.

"Нікому не кажіть, але вже пора міняти і цих", - заявив він.

Під час обговорення питання фізкультури в школі Олена Зеленська запропонувала ідею роздільних уроків фізкультури в старших класах для хлопчиків і дівчаток. Перша леді згадала про свій досвід, що дівчатка часто комплексували в присутності хлопчаків і не дуже хотіли ходити на фізкультуру.

Президент пожартував, що "тільки заради цього і ходив на фізкультуру... заради дівчаток".

Олена і Володимир Зеленські на форумі молоді в Києві (відео: YouTube/In Time)