Мрія президента: Зеленський розповів, ким хотів бути в дитинстві

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський розповів, що хотів бути дипломатом або прикордонником

Володимир Зеленський розповів, ким мріяв стати в дитинстві. За словами президента, він марив про роботу дипломата або прикордонника. Про це він повідомив на зустрічі з молоддю в рамках форуму "Україна зростає разом зі мною". Туди голова країни прийшов зі своєю дружиною Оленою Зеленською. Зеленському задали питання, чи думав він колись, що стане президентом і чи мріяв він вчитися закордоном.

"Я ніколи не хотів вчитися закордоном. Я хотів вчитися на дипломата в Києві. Але я тоді жив у Кривому Розі - і Київ був для мене закордоном", - відповів президент.

Зазначимо, що президент з дружиною спілкувалися з дітьми в неформальній обстановці, вони сиділи у м'яких кріслах серед підлітків і відповідали невимушено на питання.

Також гарант озвучив свою мрію - стати прикордонником.

"Я хотів прикордонником. Зараз я не прикордонник, але трохи захищаю нашу країну", - сказав Зеленський.