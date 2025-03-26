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ChatGPT больше не нужен? Нейросеть Grok от Илона Маска появилась в Telegram

Среда 26 марта 2025 14:00
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ChatGPT больше не нужен? Нейросеть Grok от Илона Маска появилась в Telegram Нейросеть Grok теперь доступна в Telegram (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Американский предприниматель, глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) и владелец соцсети X Илон Маск подтвердил, что чат-бот с искусственным интеллектом Grok теперь доступен в мессенджере Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный аккаунт Grok в X (Twitter).

"Grok теперь в Telegram", - написал Маск в X, не раскрывая подробностей.

В команде Grok уточнили, что для использования чат-бота в Telegram требуется подписка Premium. Пользователям нужно найти официального бота @GrokAI и начать общение, однако расширенные функции доступны только в приложении Grok или на X.

"Чтобы воспользоваться Grok в Telegram, оформите подписку Premium, найдите @GrokAI и начните чат. Для подписчиков Premium это бесплатно, но такие функции, как “Think” и “DeepSearch”, работают только в приложении Grok или на X. Будьте внимательны - существует множество похожих ботов, используйте только официального GrokAI", - сообщили в компании.

Стоит отметить, что в конце декабря 2024 года соцсеть X предоставила бесплатный доступ к Grok 2 для всех пользователей. Чат-бот отвечает на запросы быстрее, чем ChatGPT, генерирует изображения высокого качества и работает с кодом.

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