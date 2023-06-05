"Новая хитрость ТЦК": адвокат рассказал, что делать, если вы получили повестку в СМС

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Многим мужчинам стали приходить повестки не только в почтовый ящик, а и в СМС-сообщениях.
Что делать в таком случае, рассказал адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале.
Так, правозащитник сообщил, что он недавно подал иск об отмене штрафа за неявку по повестке. По его словам, клиенту пришло сообщение явиться в ТЦК посредством СМС-сообщения.
"Подключил договор, суд назначил дату, но ответчики в лице ТЦК попросили суд перенести заседание – бывает, это нормальная практика. Однако на следующий день на телефон, указанный в графе моего клиента в договоре, приходит СМС: "В связи с тем, что Вы своей подписью подтвердили владение данным номером, сообщаю о необходимости прибытия такого то числа, в такой-то ТЦК, для уточнения учетных данных и прохождения ВЛК", - рассказал о ситуации Симутин.
По словам Романа, делать ничего не нужно. Адвокат еще раз напомнил, что повестка может вручаться лично под подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении.
"Это закреплено в том противоречивом постановлении Кабмина от 30.12.2022 года №1487. Но даже там не решились прописать за СМС-ки, телефонные звонки, Viber, Telegram как надлежащую форму сообщения о вызове. Но для ТЦК это не преграда. Постепенно приближаемся к тотальному контролю. Если вы где-нибудь в банке, налоговой или госучреждении оставите свой номер телефона – ждите эксклюзивную СМС", - резюмировал Симутин.
Напомним, что ранее адвокат рассказал, как правильно явиться в ТЦК, чтобы получить отсрочку.
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