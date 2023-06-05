"Нова хитрість ТЦК": адвокат розповів, що робити, якщо ви отримали повістку у СМС

Адвокат розповів про нові повістки через СМС

Так, правозахисник повідомив, що він нещодавно подав позов про відміну штрафу за неявку по повістці. За його словами, клієнту надійшло повідомлення з'явитися в ТЦК через СМС-повідомлення.

"Долучив договір, суд призначив дату, але відповідачі в особі ТЦК попросили суд перенести засідання – буває, це нормальна практика. Однак наступного дня на телефон, вказаний у графі мого клієнта у договорі, приходить СМС: "У зв'язку з тим, що Ви своїм підписом підтвердили володіння цим номером, повідомляю про необхідність прибуття такого числа, в такій ТЦК, для уточнення облікових даних і проходження ВЛК", - розповів про ситуацію Сімутін.

Що робити при отриманні повістки через СМС?

За словами Романа, робити нічого не треба. Адвокат ще раз нагадав, що повістка може вручатися особисто під підпис або рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

"Це закріплено в тій суперечливій ухвалі Кабміну від 30.12.2022 року №1487. Але навіть там не наважилися прописати за СМС-ки, телефонні дзвінки, Viber, Telegram як належну форму повідомлення про виклик. Але для ТЦК це не перешкода. Поступово наближаємося до тотального контролю. Якщо ви десь у банку, податковій чи держустанові залишите свій номер телефону – чекайте на ексклюзивну СМС", - резюмував Сімутін.