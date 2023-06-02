Как правильно явиться в ТЦК, чтобы получить отсрочку: адвокат объяснил нюансы

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Есть категории людей, имеющие право на получение отсрочки от призыва по разным основаниям.

Как правильно явиться в ТЦК, чтобы не возникало проблем ни при подаче документов на отсрочку, ни при прохождении ВЛК, рассказал в Telegram адвокат Роман Симутин.

Подготовка к походу в ТЦК

Просмотрите ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть ли у вас основания, по которым вы не подлежите мобилизации. Например, в связи с инвалидностью супруги или родители имеют инвалидность 1 или 2 группы, и заранее подготовьте оригиналы документов с копиями.

Составьте заявление о предоставлении отсрочки ссылаясь на указанные документы.

Если у вас есть определенные болезни и проходили лечение, обязательно приготовьте выписки из истории болезни и заявление с требованием приобщить их к личному делу при прохождении ВЛК.

Подача документов

Прибыв в ТЦК, обязательно зарегистрируйте заявление. Не просто отдайте, а зарегистрируйте, чтобы на заявлении поставили отметку о его получении.

Потому что очень часто работник ТЦК говорит, что это не основание для отсрочки, возвращает заявление без регистрации и направляет на ВЛК. Или же хитрит и говорит, что отдадите документы после прохождения ВЛК. Но после прохождения ВЛК вам сразу вручают мобилизационное распоряжение о службе. Вы не сможете на этапе обновления учетных данных подтвердить, что у вас были обстоятельства отсрочки и вам придется идти в суд.

И если не докажете, что сообщали ТЦК о наличии оснований для отсрочки именно той отметкой на заявлении, о котором говорил, то шансов выиграть дело не будет.

Также правозащитник дал финальный совет украинцам.

"Никогда не передавайте подлинники документов представителю ТЦК – будут шантажировать, скажут, что вернут после прохождения ВЛК", - отметил он.