Мобилизация в Украине: при каких условиях 17-летних юношей не выпустят за границу

Некоторые украинцы отправляют своих 17-летних сыновей за границу, поскольку боятся, что при достижении совершеннолетия их мобилизуют на войну. Уже есть случаи, когда пограничники не выпускали таких юношей из страны. Но имели ли они законные основания для этого?

Ответ на этот вопрос дали юристы адвокатского агентства "Вертикаль" на своем канале в Telegram.

Могут ли 17-летних юношей не выпустить за границу

"Такие вопросы действительно часто возникают, потому что некоторые пограничники не выпускают 17-летних ребят за границу. Если взять нормы закона, то такие юноши имеют полное право пересекать границу во время войны. Но в Украине ввели новую постановку - уменьшили возраст, когда нужно вставать на военный учет. Теперь ребята должны становиться на него с 16 лет. И соответственно, не только встать на учет, но и получить приписное", - объясняют юристы.

При этом добавляют, что пограничники, пользуясь этим постановлением, могут не выпустить за границу 17-летнего юношу, которые не стоит на учете.

"Но если парню исполнилось 17 лет, и он стоит на учете, то он имеет право уехать", - отмечают эксперты.

Новый порядок военного учета призывников

Напомним, что в канун Нового года Кабмин принял новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Правительство предусмотрело военный учет женщин-медиков, создание Единого госреестра военнообязанных и обязало становиться на учет ребят с 16 лет.

В военкомат нужно идти не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17 лет. То есть, если юноша достиг 16-летнего возраста в 2022 году, то в 2023 он должен стать на военный учет.

Отметим, что мобилизовать или призвать срочную службу могут только с 18 лет. Эти изменения нужны ТЦКСП, чтобы они могли прогнозировать количество потенциальных призывников и мобилизованных.