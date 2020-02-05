Рада прийняла за основу зміни до закону "Про нотаріат"

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За документ проголосували 338 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1220 "Про внесення змін до закону "Про нотаріат" (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 338 нардепів.

"Метою проекту закону є поліпшення рівня законодавчої техніки, уніфікація термінології, врегулювання вже усталених відносин через заміну застарілих назв і термінів, передбачення механізмів реалізації окремих повноважень та вчинення нотаріальних дій", - сказано в пояснювальній записці.

Документ приводить у відповідність закон "Про нотаріат" до реалій практики вчинення нотаріальних дій та Цивільного кодексу України. Зокрема:

усуває застарілу термінологію;

деталізує процедуру визначення місця проживання окремих осіб (малолітні, недієздатні);

уточнює перелік осіб, які сьогодні вже здійснюють відповідні нотаріальні дії;

передбачає вже існуюче право нотаріуса з державної реєстрації тощо.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2259 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо реформи патентного законодавства)". Проектом запропоновано механізми, які будуть сприяти досягненню балансу інтересів між патентною монополією та правом кожної людини на доступність ліків.

Також Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2379 про внесення змін до лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів.