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Вихідні у березні: скільки додатково будуть відпочивати українці

STYLERЖиття    07.02.2020 - 08:02
Вихідні у березні: скільки додатково будуть відпочивати українці
Вихідні у березні 2020 (колаж: РБК-Україна)

У березні 2020 року буде додатковий вихідний

Вихідні в березні 2020 поповняться додатковим днем, і пов'язано це з традиційним святкуванням Міжнародного жіночого дня. Скільки вихідних і святкових днів у перший місяць весни - в матеріалі Styler.

У березні українці будуть працювати 21 день, а відпочивати - 10. Всього на суботу і неділю за календарем випаде дев'ять днів, але оскільки 8 березня - неділя, то понеділок, 9 числа, стане вихідним днем.

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  • Загальна кількість календарних днів у березні: 31
  • Робочі дні: 21
  • Святкові і вихідні дні: 10
  • Державне свято: Міжнародний жіночий день, 8 березня

Оскільки 8 березня - це неділя, то передсвяткових, тобто коротких робочих днів, в українців не буде.

І хоча дискусії щодо "за" або "проти" скасування святкування "8 березня" в Україні тривають не перший рік, у 2020 році Міжнародний жіночий день залишається офіційним державним святом і вихідним днем.

Вихідні у березні: скільки додатково будуть відпочивати українці

Календар вихідних і робочих днів у березні 2020 (колаж: РБК-Україна)

У лютому 2020 українці отримають ще один вихідний: календар

Варто зазначити, що 2 березня починається Великий піст, який триватиме до 18 квітня. Цей піст у православних українців вважається найсуворішим, триває сім тижнів і закінчується в день Великодня, який цьогоріч ми відсвяткуємо 19 квітня.

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