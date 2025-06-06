"Немеют кончики пальцев рук и ног": звезда Нового канала рассказала о борьбе с раком

Светлана назвала свой диагноз и поделилась, что сейчас проходит химиотерапию в Германии.

"У меня сейчас онко молочной железы с метастазами в печень и кости", - рассказала ведущая.

О том, можно ли вылечить эту болезнь полностью, врачи говорят по-разному, признается она.

В Украине медики уверяли, что "с этим можно жить долго и счастливо", а в Германии объяснили, что это - хроническое заболевание, с которым придется жить всю жизнь.

Светлана Рыжук (скриншот)

"Лечение и жизнь, лечение и жизнь, лечение и жизнь. Это дает возможность дольше прожить. Говорят: 5-10 лет - и я не понимаю, что это за 5-10 лет? Это мало или много?", - отметила Рыжук.

Она проходит химиотерапию раз в неделю - всего четыре процедуры в месяц, а потом - короткий перерыв.

Несмотря на тяжелое лечение, отмечает, что в целом начала чувствовать себя лучше.

"Слизистые пересушиваются очень. Немеют кончики пальцев рук и ног, иногда трудно ходить. Усталость приходит очень быстро. На солнце вообще невозможно быть - сразу становится плохо", - рассказала она.

Впрочем, самым болезненным моментом для нее стала потеря волос.

"Это один из побочных эффектов. Самое страшное - это волосы. На самом деле это самое страшное, что остается после химии", - добавила звезда.

Светлана Рыжук (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

О диагнозе Светлана рассказала и своей дочери. По словам ведущей, она говорила с ребенком простым языком, пытаясь подготовить его к возможным изменениям.

"Она знала, что мы едем в Берлин лечить маму. Я объяснила ей на простом украинском, что мама может потерять волосики. Готовила ее к этому целый месяц. Но все равно она плакала. Говорила: "Мам, я не хочу, чтобы тебе стригли волосы'", - поделилась звезда.

Светлана Рыжук с мужем и дочкой (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

Рыжук призывает всех, кто узнал о диагнозе, не сдаваться.

"Первое - не сдаваться. Второе - найти хорошего химиотерапевта. Именно химиотерапевта, который прочитает диагноз и назначит правильное лечение. И третье - изменить свою жизнь. Если заболел раком, значит, что-то в жизни было не так: с питанием, психологическим состоянием, ментальным здоровьем или окружением", - посоветовала она.

Телеведущая также вспомнила, как все началось. Она уже работала над собственными проектами - преподавала риторику, открыла школу публичных выступлений.

Но однажды близкие заметили, что после съемок она очень устает.

Светлана Рыжук (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

"Мой оператор заметил, что я запыхалась после подъема по лестнице. Мама сказала: "Тебе надо провериться". Я пошла в клинику неподалеку, сделала обследование. Мне предложили пройти УЗИ - я выбрала молочные железы. Во время обследования врачи сразу увидели что-то и сказали немедленно обратиться к онкологу. Я вышла из клиники, руки дрожали. Пришла домой - написала мужу сообщение и расплакалась", - вспомнила Светлана.

Сейчас она сосредоточена на лечении, но не оставляет надежды. Ведущая верит: "волосики отрастут, все будет хорошо", - и главное - это сила духа и поддержка близких.

Краткая биография Светланы Рыжук

Светлана Рыжук - украинская телеведущая, журналистка и модель. Наибольшую известность получила как ведущая утренней развлекательной программы "Подъем" на Новом канале.

Родилась 10 июня 1986 года в городе Луцк Волынской области. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, факультет международной журналистики.

Еще во время учебы начала работать на местном телевидении, была менеджером рекламного издания "Твой выбор" и участвовала в международных молодежных образовательных программах.

Светлана Рыжук (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

Также Светлана работала ведущей различных мероприятий в Луцке, Львове, Киеве и Харькове, участвовала в модельных проектах и получила титул победительницы международного конкурса красоты "Switezianka 2002".

На Новом канале работала в 2007-2013 годах. Была ведущей программ "Погода", "Тв-Таблоид" и "Подъем".

3 марта 2014 года вместе с Егором Калейниковым вела обновленный формат "Подъема", а 27 июня 2014 года вышел последний эфир программы.

В мае 2024-го года муж Светланы Виктор Верба Жалнин сообщил, что у его жены обнаружили онкологию. Тогда семья просит о финансовой помощи.

Светлана Рыжук с мужем (фото: facebook.com/victor.zhalnin)

"У моей любимой обнаружили онкозаболевание. Мы это уже пережили, плакали, руки тряслись, земля уходила из-под ног, страшно было. Неделю проходим все возможные обследования и до сих пор это нелегко. Но мы решили не распускать сопли, а бороться. Бороться и победить эту заразу. Мы желаем жить еще много лет вместе и радовать свою дочь и мечтаем еще родить детей. Просто жить!", - отметил в заметке Виктор.