"Німіють кінчики пальців рук та ніг": зірка Нового каналу розповіла про боротьбу з раком

Світлана назвала свій діагноз і поділилася, що зараз проходить хіміотерапію в Німеччині.

"У мене зараз онко молочної залози з метастазами в печінку й кістки", - розповіла ведуча.

Про те, чи можна вилікувати цю хворобу повністю, лікарі кажуть по-різному, зізнається вона.

В Україні медики запевняли, що "з цим можна жити довго і щасливо", а в Німеччині пояснили, що це - хронічне захворювання, з яким доведеться жити все життя.

Світлана Рижук (скріншот)

"Лікування і життя, лікування і життя. Це дає можливість довше прожити. Кажуть: 5-10 років - і я не розумію, що це за 5-10 років? Це мало чи багато?", - зазначила Рижук.

Вона проходить хімієтерапію раз на тиждень - всього чотири процедури на місяць, а потім - коротка перерва.

Попри важке лікування, зазначає, що загалом почала почуватися краще.

"Слизові пересушуються дуже. Німіють кінчики пальців рук і ніг, іноді важко ходити. Втома приходить дуже швидко. На сонці взагалі неможливо бути - відразу стає погано", - розповіла вона.

Втім, найболючішим моментом для неї стала втрата волосся.

"Це один із побічних ефектів. Найстрашніше - це волосся. Насправді це найстрашніше, що залишається після хімії", - додала зірка.

Світлана Рижук (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

Про діагноз Світлана розповіла і своїй доньці. За словами ведучої, вона говорила з дитиною простою мовою, намагаючись підготувати її до можливих змін.

"Вона знала, що ми їдемо в Берлін лікувати маму. Я пояснила їй простою українською, що мама може втратити волоссячко. Готувала її до цього цілий місяць. Але все одно вона плакала. Казала: "Мам, я не хочу, щоб тобі стригли волосся'", - поділилася зірка.

Світлана Рижук з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

Рижук закликає всіх, хто дізнався про діагноз, не здаватися.

"Перше - не здаватись. Друге - знайти хорошого хімієтерапевта. Саме хімієтерапевта, який прочитає діагноз і призначить правильне лікування. І третє - змінити своє життя. Якщо захворів на рак, значить, щось у житті було не так: з харчуванням, психологічним станом, ментальним здоров’ям або оточенням", - порадила вона.

Телеведуча також згадала, як усе почалося. Вона вже працювала над власними проєктами - викладала риторику, відкрила школу публічних виступів.

Але одного дня близькі помітили, що після зйомок вона дуже втомлюється.

Світлана Рижук (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

"Мій оператор помітив, що я захекана після підйому сходами. Мама сказала: "Тобі треба перевіритися". Я пішла до клініки неподалік, зробила обстеження. Мені запропонували пройти УЗД - я обрала молочні залози. Під час обстеження лікарі одразу побачили щось і сказали негайно звернутися до онколога. Я вийшла з клініки, руки тремтіли. Прийшла додому - написала чоловікові повідомлення і розплакалась", - згадала Світлана.

Зараз вона зосереджена на лікуванні, але не полишає надії. Ведуча вірить: "волоссячко відросте, все буде добре", - й головне - це сила духу та підтримка близьких.

Коротка біографія Світлани Рижук

Світлана Рижук - українська телеведуча, журналістка та модель. Найбільшу популярність здобула як ведуча ранкової розважальної програми "Підйом" на Новому каналі.

Народилася 10 червня 1986 року у місті Луцьк Волинської області. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет міжнародної журналістики.

Ще під час навчання почала працювати на місцевому телебаченні, була менеджеркою рекламного видання "Твій вибір" та брала участь у міжнародних молодіжних освітніх програмах.

Світлана Рижук (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

Також Світлана працювала ведучою різноманітних заходів у Луцьку, Львові, Києві та Харкові, брала участь у модельних проєктах і здобула титул переможниці міжнародного конкурсу краси "Switezianka 2002".

На Новому каналі працювала у 2007-2013 роках. Була ведучою програм "Погода", "Тв-Таблоїд" та "Підйом".

3 березня 2014 року разом із Єгором Калейніковим вела оновлений формат "Підйому", а 27 червня 2014 року вийшов останній ефір програми.

У травні 2024-го року чоловік Світлани Віктор Верба Жалнін повідомив, що в його дружини виявили онкологію. Тоді сім'я просить про фінансову допомогу.

Світлана Рижук з чоловіком (фото: facebook.com/victor.zhalnin)

"У моєї коханої виявили онкозахворювання. Ми це уже пережили, плакали, трусилися руки, земля йшла з-під ніг, страшно було. Тиждень проходимо всі можливі обстеження і досі це нелегко. Та ми вирішили не розпускати шмарклі, а боротися. Боротися і перемогти цю заразу. Ми бажаємо жити ще багато років разом і радувати свою доцю і мріємо ще народити діток. Просто жити!", - зазначив у дописі Віктор.