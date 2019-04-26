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С ними лучше не спорить: самые агрессивные и конфликтные знаки Зодиака

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 08:09
С ними лучше не спорить: самые агрессивные и конфликтные знаки Зодиака
Гороскоп самых агрессивных и конфликтных знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп агрессоров и любителей конфликтов подскажет, с какими знаками Зодиака не стоит вступать в спор

Гороскоп самых агрессивных знаков Зодиака, которые в конфликтных ситуациях чувствуют себя, как рыба в воде, расскажет, с кем из представителей зодиакального круга стоит быть поосторожнее. Астрологи рекомендуют учитывать некоторые особенности характера при общении с этими знаками.

№3 Телец

Приготовьтесь к тому, что споря с Тельцом, вы будете спорить со всем миром, поскольку их сопротивление всегда невероятно яростное. Телец - это упрямство в чистом виде. Даже если он знает, что неправ, он никогда в жизни это не признает. Телец будет притворяться, что все в порядке, и при этом носить камень за пазухой. Что поделаешь, такая у него тактика.

№2 Лев

Оскорбили Льва - ждите возмездия. Представитель огненной стихии - довольно жесток, когда речь идет о защите его интересов. Они не любят чувствовать внешнюю угрозу или препятствия. Лев будет достаточно безжалостно реагировать на выпады в его сторону, и вы, в большинстве случаев, рискуете проиграть.

С ними лучше не спорить: самые агрессивные и конфликтные знаки Зодиака

Гороскоп самых агрессивных и конфликтных знаков Зодиака (фото: unsplash)

№1 Скорпион

Почетное первое место в этом рейтинге астрологи отдают Скорпиону, так как он самый конфликтный из всех зодиакальных знаков. Ему очень тяжело принимать что-то, что не вписывается в его восприятие мира. Если вы когда-нибудь поссоритесь со Скорпионом, то он этого никогда не забудет. Скорпионы мстительны, а также чувствительны, и тяжело переносят критику. Даже после спора они еще долго будут придумывать новые аргументы и вынашивать планы отмщения.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, с которыми мужчины не могут долго находится рядом, так как они сводят их с ума своим характером.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака более всего склонны к полноте из-за своих неуемных аппетитов.

А также сообщали, какие знаки Зодиака астрологи считают самыми ленивыми.

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