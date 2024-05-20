Необычную квартиру сдают в Киеве за 3 тысячи: как выглядит "таунхаус" без воды, но с балконом

В Киеве решили сдавать необычное жилье, которое владелец называет квартирой. Стоимость аренды может приятно поразить, а вот условия - не факт.

Как выглядит "таунхаус" всего за 3 тысячи гривен в месяц, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объявление, которое появилось на OLX .

Что предлагает владелец

Так, автор объявления называет это жилье квартирой, таунхаусом и просто домом. Он предлагает "апартаменты" площадью около 40 квадратных метров.

Необычное жилье сдают в Киеве (скриншот)

"Метро "Теремки". Дом - СИП-панель - планировка таунхаус! Огромный балкон! В частном секторе, Жуляны, земля - огромная своя территория", - написал владелец.

Но воды в таунхаусе нет, она только на улице. Впрочем, заселиться в такое жилье, отмечает автор объявления, можно сразу.

Таунхаус (фото: olx.ua)

"Укомплектована мебелью и техникой, сразу можно заселиться и жить. Зимой тепло. Есть даже постельное белье. Отдельное парадное, отдельный вход. Огромная парковка на 4 машины", - говорится в описании.

Рядом с "квартирой-таунхаусом" стоит еще одно такое же здание. Ее тоже можно снять, ведь "за отдельную плату возможно расширение". При этом владелец согласен торговаться.

Оригинальное жилье в Киеве (фото: olx.ua)

"Цена сложена для торга. Есть специфика. Цены обсуждаем и договариваемся. Рассматриваю варианты и предложения", - добавил собственник.

Что предлагает автор объявления (скриншот)

Впрочем, он не стал рассказывать, есть ли в этом доме туалет или ванная, ведь вода на улице, поэтому вопрос вполне логичен. Оригинальный вариант "таунхауса", судя по фото, состоит только из одной комнаты и сомнительного ремонта.