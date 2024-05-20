Незвичайну квартиру здають у Києві за 3 тисячі: як виглядає "таунхаус" без води, але з балконом
У Києві вирішили здавати незвичайне житло, яке власник називає квартирою. Вартість оренди може приємно вразити, а ось умови - не факт.
Як виглядає "таунхаус" усього за 3 тисячі гривень на місяць, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на оголошення, яке з'явилося на OLX.
Що пропонує власник
Так, автор оголошення називає це житло квартирою, таунхаусом та просто будинком. Він пропонує "апартаменти" площею майже 40 квадратних метрів.
Незвичайне житло здають у Києві (скріншот)
"Метро "Теремки". Будинок - СІП-панель - планування таунхаус! Величезний балкон! У приватному секторі, Жуляни, земля - величезна своя територія", - написав власник.
Але води в "таунхаусі" немає, вона лише на вулиці. Втім, заселитися у таке житло, наголошує автор оголошення, можна одразу.
"Таунхаус" (фото: olx.ua)
"Укомплектовано меблями та технікою, одразу можна заселитися та жити. Взимку тепло. Є навіть постільна білизна. Окреме парадне, окремий вхід. Величезна парковка на 4 машини", - йдеться в описі.
Поруч з "квартирою-таунхаусом" стоїть ще одна така ж будівля. Її теж можна зняти, адже "за окрему плату можливе розширення". При цьому власник згоден торгуватися.
Оригінальне житло у Києві (фото: olx.ua)
"Ціну складено для торгу. Є специфіка. Ціни обговорюємо та домовляємося. Розглядаю варіанти та пропозиції", - додав власник.
Що пропонує автор оголошення (скріншот)
Втім, він не став розповідати, чи є в цій оселі туалет або ванна, адже вода на вулиці, тому питання цілком логічно. Оригінальний варіант "таунхаусу", судячи з фото, складається лише з однієї кімнати та сумнівного ремонту.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що у Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка звичайна лялька принесе 40 тисяч.