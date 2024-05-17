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В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)

Киев, Пятница 17 мая 2024 16:11
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В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото) Как выглядят самые дорогие апартаменты Киева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Киеве сдают в аренду премиум апартаменты в ЖК Tetris Hall за 15 тысяч долларов. 4-х комнатная квартира имеет новый дизайнерский ремонт, укомплектована всей необходимой мебелью и техникой известных мировых брендов. Ранее в апартаментах никто не жил.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию объявления на OLX.

Как выглядят лакшеры апартаменты

Квартира расположена в элитном районе Киева вблизи стадиона Олимпийский, собственно панорамы из апартаментов открываются именно на него.

Помещение имеет площадь 170 кв.м. и расположено на 22-м этаже. В апартаментах есть кухня, столовая зона, просторная гостиная, два санузла, прачечная, большой балкон, две туалеты, три спальни.

Жилье обустроено в стильных пастельных цветах. Кухня обставлена итальянской мебелью "Bizzotto" и немецкой бытовой техникой фирмы Mielе. Мебель в гостиной и в спальне также итальянская от "DV Home". Мебель и сантехника в ванной комнате от итальянского бренда "Oasis Company".

В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)Так выглядят апартаменты (фото: Olx)

Также отмечается, что установлена система кондиционирования канального типа "Daikin". Бытовые вещи от брендов из США, Франции, Швейцарии.

В квартире установлена лазерная система очистки воды премиум класса. Придомовая территория охраняется, есть инфраструктура: бассейн на крыше, спортзал, детская площадка, ресторан.

В стоимость аренды квартиры также входит одно большое паркоместо в подземном паркинге на две машины и кладовая с ремонтом возле паркинга.

В объявлении отмечается, что стоимость аренды 15 тысяч долларов - это без учета комиссии.

В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)Так выглядят самые дорогие апартаменты в Киеве (фото: Olx)

Раньше мы показывали, как выглядит квартира в Киеве, которую сдают в аренду за полмиллиона гривен.

Читайте также о том, что в рейтинге областей Украины по стоимости аренды жилья изменился лидер.

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