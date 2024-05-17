В Киеве сдают апартаменты за 15 тысяч долларов. Смотрите, как они выглядят (фото)

В Киеве сдают в аренду премиум апартаменты в ЖК Tetris Hall за 15 тысяч долларов. 4-х комнатная квартира имеет новый дизайнерский ремонт, укомплектована всей необходимой мебелью и техникой известных мировых брендов. Ранее в апартаментах никто не жил.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию объявления на OLX.

Как выглядят лакшеры апартаменты

Квартира расположена в элитном районе Киева вблизи стадиона Олимпийский, собственно панорамы из апартаментов открываются именно на него.

Помещение имеет площадь 170 кв.м. и расположено на 22-м этаже. В апартаментах есть кухня, столовая зона, просторная гостиная, два санузла, прачечная, большой балкон, две туалеты, три спальни.

Жилье обустроено в стильных пастельных цветах. Кухня обставлена итальянской мебелью "Bizzotto" и немецкой бытовой техникой фирмы Mielе. Мебель в гостиной и в спальне также итальянская от "DV Home". Мебель и сантехника в ванной комнате от итальянского бренда "Oasis Company".

Так выглядят апартаменты (фото: Olx)

Также отмечается, что установлена система кондиционирования канального типа "Daikin". Бытовые вещи от брендов из США, Франции, Швейцарии.

В квартире установлена лазерная система очистки воды премиум класса. Придомовая территория охраняется, есть инфраструктура: бассейн на крыше, спортзал, детская площадка, ресторан.

В стоимость аренды квартиры также входит одно большое паркоместо в подземном паркинге на две машины и кладовая с ремонтом возле паркинга.

В объявлении отмечается, что стоимость аренды 15 тысяч долларов - это без учета комиссии.

Так выглядят самые дорогие апартаменты в Киеве (фото: Olx)