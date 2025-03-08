Невероятно вкусный и нежный: готовим ленивый медовик по самому простому рецепту
На приготовление классического медовика уходит немного времени и не всегда хочется проводить полдня на кухне. Однако есть выход - приготовить ленивый медовик, который готовится просто, а съедается очень быстро.
Как готовить ленивый медовик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт кулинара Юлии Шевчук на канале в YouTube.
Что вам понадобится:
- Яйца - 4 шт.
- Сахар - 1 стакан
- Мед - 100 г
- Сливочное масло - 100 г
- Сода - 1 ч. ложка
- Соль - щепотка
- Сметана - 500 мл
- Сахарная пудра - 100 г
Как готовить ленивый медовик
Растопите мед на слабом огне, постоянно помешивая. Добавьте соду и хорошо размешайте. Подержите на огне еще пару минут, чтобы масса приобрела карамельный оттенок. Добавьте сливочное масло и снова хорошо размешайте. Дайте массе остыть
В глубокой посудине взбейте яйца с солью. Продолжайте взбивать и добавляйте порциями сахар. Когда он полностью растворится, влейте медовую смесь и взбейте всю массу вместе.
Просейте муку и добавьте ее к массе. Перемешайте тесто венчиком. Все, ваша масса на торт готова.
Возьмите форму для выпекания, застелите дно пергаментом. Разделите тесто на 4 части. Выпекайте каждый при температуре 180 градусов примерно 12-15 минут. Дайте коржам остыть.
Сметану размешайте с сахарной пудрой. Намажьте 3 коржа кремом, складывая один на один. Смажьте кремом бока торта. Четвертый корж раскрошите и посыпьте крошками верхушку и бока медовика.
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