Неймовірно смачний та ніжний: готуємо лінивий медовик за найпростішим рецептом

На приготування класичного медовика йде трохи часу і не завжди хочеться проводити півдня на кухні. Однак є вихід - приготувати лінивий медовик, який готується просто, а з'їдається дуже швидко.

Як готувати лінивий медовик, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт кулінарки Юлії Шевчук на каналі в YouTube.

Що вам знадобиться:

Яйця - 4 шт.

Цукор - 1 склянка

Мед - 100 г

Вершкове масло - 100 г

Сода - 1 ч. ложка

Сіль - дрібка

Сметана - 500 мл

Цукрова пудра - 100 г

Як готувати лінивий медовик

Розтопіть мед на слабкому вогні, постійно помішуючи. Додайте соду і добре розмішайте. Потримайте на вогні ще пару хвилин, щоб маса набула карамельного відтінку. Додайте вершкове масло і знову добре розмішайте. Дайте масі охолонути

В глибокій посудині збийте яйця з сіллю. Продовжуйте збивати й додавайте порціями цукор. Коли він повністю розчиниться, влийте медову суміш і збийте всю масу разом.

Просійте борошно і додайте його до маси. Перемішайте тісто вінчиком. Все, ваша маса на торт готова.

Візьміть форму для випікання, застеліть дно пергаментом. Розділіть тісто на 4 частини. Випікайте кожен при температурі 180 градусів приблизно 12-15 хвилин. Дайте коржам охолонути.

Сметану розмішайте з цукровою пудрою. Намастіть 3 коржі кремом, складаючи один на один. Змастіть кремом боки торта. Четвертий корж розкришіть і посипте крихтами верхівку та боки медовика.

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