ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Неймовірно смачний та ніжний: готуємо лінивий медовик за найпростішим рецептом

Субота 08 березня 2025 07:45
UA EN RU
Неймовірно смачний та ніжний: готуємо лінивий медовик за найпростішим рецептом Як приготувати лінивий медовик (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На приготування класичного медовика йде трохи часу і не завжди хочеться проводити півдня на кухні. Однак є вихід - приготувати лінивий медовик, який готується просто, а з'їдається дуже швидко.

Як готувати лінивий медовик, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт кулінарки Юлії Шевчук на каналі в YouTube.

Що вам знадобиться:

  • Яйця - 4 шт.
  • Цукор - 1 склянка
  • Мед - 100 г
  • Вершкове масло - 100 г
  • Сода - 1 ч. ложка
  • Сіль - дрібка
  • Сметана - 500 мл
  • Цукрова пудра - 100 г

Як готувати лінивий медовик

Розтопіть мед на слабкому вогні, постійно помішуючи. Додайте соду і добре розмішайте. Потримайте на вогні ще пару хвилин, щоб маса набула карамельного відтінку. Додайте вершкове масло і знову добре розмішайте. Дайте масі охолонути

В глибокій посудині збийте яйця з сіллю. Продовжуйте збивати й додавайте порціями цукор. Коли він повністю розчиниться, влийте медову суміш і збийте всю масу разом.

Просійте борошно і додайте його до маси. Перемішайте тісто вінчиком. Все, ваша маса на торт готова.

Візьміть форму для випікання, застеліть дно пергаментом. Розділіть тісто на 4 частини. Випікайте кожен при температурі 180 градусів приблизно 12-15 хвилин. Дайте коржам охолонути.

Сметану розмішайте з цукровою пудрою. Намастіть 3 коржі кремом, складаючи один на один. Змастіть кремом боки торта. Четвертий корж розкришіть і посипте крихтами верхівку та боки медовика.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Приготування Випічка
NEWS
Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась
Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась