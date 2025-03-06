Будут вкуснее мясных: секретный рецепт приготовления нежнейших капустных котлет
Котлеты можно приготовить из многих продуктов, но нужно знать некоторые секреты кулинаров, чтобы сделать такое блюдо вкуснее. Например, котлеты из капусты - и это блюдо может вас действительно поразить, тем более, что их можно есть даже в пост.
Как приготовить самые вкусные капустные котлеты и какие секреты стоит знать об этом блюде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт на канале YouTube "Смачно та просто".
Что вам понадобится:
- Капуста - 700 г
- Картофель - 2 шт.
- Лук - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Манная крупа - 3-4 ст. ложки
- Сушеный чеснок - 1 ч. ложка (или 2-3 зубчика)
- Масло для жарки
- Панировочные сухари
- Соль, молотый черный перец, другие специи - по вашему вкусу
Как готовить самые вкусные капустные котлеты
Капусту нужно хорошо помыть и мелко нашинковать. Положите капусту в кастрюлю, добавьте немного соли, залейте водой и поставьте на огонь.
Доведите воду до кипения, а затем нужно уменьшить огонь и оставить на плите еще на 15-25 минут.
Если капуста очень старая - то оставьте на дольше, если не очень - то хватит и 15 минут.
Лук нарежьте мелко, а морковь натрите на терке. Также нужно очистить и натереть на терке картофель.
С капусты слейте воду, а лук с морковью обжарьте на сковороде 5-7 минут, до золотистой корочки. Добавьте соль, перец, чеснок и свои любимые специи. Хорошо все перемешайте.
В глубокую миску сложите капусту, натертый картофель и обжаренные овощи. Добавьте манную крупу и вымешивайте до однородности.
Смочите в теплой воде руки и сформируйте котлеты. Чтобы получить вкусную корочку, обваляйте их в панировочных сухарях. Жарьте на сковороде с обеих сторон до корочки.
Подавать можно как горячими, так и холодными. Можно посыпать зеленью или добавить сметану, или любимый соус.
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