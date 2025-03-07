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Мягкое и нежное: по этому рецепту овсяное печенье получается всегда вкусным

Пятница 07 марта 2025 07:45
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Мягкое и нежное: по этому рецепту овсяное печенье получается всегда вкусным Как сделать овсяное печенье мягким и нежным (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Овсяное печенье для многих людей - это часть детства. А еще это вкусное лакомство к чаю, еда в дорогу, перекус с собой на работу или ребенку в школу. Готовится такое печенье легко, но не все знают секреты, как сделать его мягким и нежным.

Как приготовить мягкое и нежное овсяное печенье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube кулинара Екатерины Тарасенко.

Что вам понадобится:

  • Овсяные хлопья - 135 г
  • Мука - 100 г муки
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 50 г
  • Подсолнечное масло - 2 ст. ложки
  • Сода - 0,5 ч. ложки
  • Лимонный сок или лимонная кислота - 0,5 ч. ложки
  • Щепотка соли

Как готовить мягкое овсяное печенье

Овсяные хлопья помещаем в блендер и перемалываем. Можно размолоть полностью, до состояния муки, а можно оставить кусочки, которые будут ощущаться в тесте.

В большой миске разбиваем яйцо, добавляем сахар и щепотку соли, и вымешиваем венчиком до однородности.

В яичную смесь добавляем масло, лимонный сок или лимонную кислоту и соду. Если нет соды, возьмите разрыхлитель для теста.

Далее в яичную смесь добавляем перемолотые хлопья и все хорошо вымешиваем, до однородности. Муку просеиваем и добавляем частями. Опять все хорошо вымешиваем.

Тесто должно получиться липким, но не переживайте - оно будет держать форму. Будьте осторожны с мукой, поскольку печенье становится твердым именно из-за большого количества этого ингредиента.

По желанию в тесто можно добавить сухофрукты, цукаты, любые орехи или дробленый шоколад. Если вы хотите овсяное печенье с шоколадным вкусом, замените часть муки на какао-порошок - достаточно будет 1 столовой ложки.Мягкое и нежное: по этому рецепту овсяное печенье получается всегда вкуснымПо желанию в тесто можно добавить орехи или кусочки шоколада (фото: freepik.com)

Стол присыпьте мукой и сформируйте шар из теста. Нарежьте его на 8 одинаковых частей. Мокрыми руками сформируйте из нарезанных частей сначала шарики, а затем приплюсните их в печенье.

На противень выложите пергамент, а затем - печенье. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 30-40 минут.

Готовое печенье должно получиться немного хрустящее по краям, а внутри - нежное и мягкое.

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