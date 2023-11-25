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"Невероятная гордость и спокойствие". Дорофеева встретилась с украинскими воинами в Донецкой области (фото)

Суббота 25 ноября 2023 21:11
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"Невероятная гордость и спокойствие". Дорофеева встретилась с украинскими воинами в Донецкой области (фото) Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Надя Дорофеева встретилась с военными в Донецкой области. Исполнительница передала вторую партию волонтерской помощи - дроны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Дорофеева привезла дроны украинским воинам

По словам артистки, дроны, которые она передала нашим ребятам месяц назад, уже уничтожили много техники оккупантов.

&quot;Невероятная гордость и спокойствие&quot;. Дорофеева встретилась с украинскими воинами в Донецкой области (фото)

Дорофеева привезла дроны для защитников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Первое, что мне сказали ребята, которым мы передали первую партию дронов еще месяц назад, что эти дроны уже уничтожили кучу вражеской техники", - говорит Надя.

Сегодня, 25 ноября, она с командой довезла украинским защитникам вторую партию (35 штук).

В общей сложности воины уже получили 91 fpv дроны, на которые было потрачено два миллиона гривен.

&quot;Невероятная гордость и спокойствие&quot;. Дорофеева встретилась с украинскими воинами в Донецкой области (фото)

&quot;Невероятная гордость и спокойствие&quot;. Дорофеева встретилась с украинскими воинами в Донецкой области (фото)

Дорофеева привезла дроны для защитников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Итак, дорогие, побывав сегодня в Донецкой области, я понимаю, что эти эмоции должен почувствовать каждый гражданский. Во-первых, пообщавшись с нашими защитниками и защитницами, чувствуешь невероятную гордость и спокойствие. Во-вторых, нереальное желание быть полезным, потому что каждый сознательный украинец должен понимать: если ты не там, то помогай, чем можешь", - подытожила звезда, поблагодарив за этот день.

&quot;Невероятная гордость и спокойствие&quot;. Дорофеева встретилась с украинскими воинами в Донецкой области (фото)

Дорофеева привезла дроны для защитников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева с первых дней войны четко обозначила, что Россия - это агрессор.

Артистка активно поддерживает земляков, занимается волонтерской деятельностью и дает благотворительные концерты.

Ранее с украинскими воинами встретились Свитолина и Жадан.

Также лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, который служит в ВСУ, высказался об артистах, которые не ушли на фронт.

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