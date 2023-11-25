"Невероятная гордость и спокойствие". Дорофеева встретилась с украинскими воинами в Донецкой области (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Дорофеева привезла дроны украинским воинам

По словам артистки, дроны, которые она передала нашим ребятам месяц назад, уже уничтожили много техники оккупантов.

Дорофеева привезла дроны для защитников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Первое, что мне сказали ребята, которым мы передали первую партию дронов еще месяц назад, что эти дроны уже уничтожили кучу вражеской техники", - говорит Надя.

Сегодня, 25 ноября, она с командой довезла украинским защитникам вторую партию (35 штук).

В общей сложности воины уже получили 91 fpv дроны, на которые было потрачено два миллиона гривен.

Дорофеева привезла дроны для защитников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Итак, дорогие, побывав сегодня в Донецкой области, я понимаю, что эти эмоции должен почувствовать каждый гражданский. Во-первых, пообщавшись с нашими защитниками и защитницами, чувствуешь невероятную гордость и спокойствие. Во-вторых, нереальное желание быть полезным, потому что каждый сознательный украинец должен понимать: если ты не там, то помогай, чем можешь", - подытожила звезда, поблагодарив за этот день.

Дорофеева привезла дроны для защитников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева с первых дней войны четко обозначила, что Россия - это агрессор.

Артистка активно поддерживает земляков, занимается волонтерской деятельностью и дает благотворительные концерты.