Неймовірні українці перевиконали план по Байрактарах: за 3 дні зібрали 600 мільйонів

Українці відгукнулися на заклик Сергія Притули щодо збору коштів на купівлю "Байрактарів" , і всього за три дні скинулися на загальну суму в 600 мільйонів гривень. Тим самим небайдужі громадяни перевиконали план і завдання - потрібно було за тиждень зібрати пів мільярда.

Це із захопленням і вдячністю констатував сам шоумен і волонтер у своєму Telegram .

"Четвертий не зайвий. Неймовірні українці перевиконали план по Байрактарах!" - пише Притула.

Як українці скидаються на Bayraktar TB2

Збір донатів на придбання цих ударних оперативно-тактичних безпілотників стартував вранці 22 червня. Дрони необхідні військовим ЗСУ на фронті для ефективних високоточних ударів по техніці та живій силі російських окупантів.

Волонтери, оголошуючи зграю коштів, розуміли "захмарний" бюджет, при цьому вже на наступний день на їх рахунки прийшла сума, достатня на покупку двох з трьох очікуваних дронів (296 мільйонів гривень донатів плюс гроші від самого фонду - в результаті 366 мільйонів).

Рекордні збори

Люди продовжують активно скидатися - реквізити для допомоги https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page - і проект став схожим на флешмоб. І ось вже ввечері 24 червня Притула заявив про зібрані 600 мільйонів гривень, тобто замість трьох БПЛА мова йде вже про чотири.

"Дякую всім, хто долучився до проекту "Народний Байрактар"!!! Це дійсно був проект, який об'єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю вас всіх і пишаюся, що дихаю з вами одним повітрям!" - розповів пан Сергій.

Він також додав, що команда волонтерів їх благодійного фонду вже готує українцям "ще більш солідну історію".

Також Притула записав відеозвернення про проект, в якому відзначив єдність українців і наголосив - для наших громадян немає нічого неможливого.

"Ми українці, а це синонім фрази "ми можемо все"! Я хочу такої єдності українців, яку я бачив останні три дні навколо байрактарів, щодня у безлічі інших питань, де нам ще досі бракує спільних знаменників. І ми будемо над цим працювати. Це був великий проект. Але буде ще більше. Чому? Бо читай пункт #1"

Відео: Сергій Притула висловився про проект "Народний Байрактар" і подякував українцям