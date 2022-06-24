ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Неймовірні українці перевиконали план по Байрактарах: за 3 дні зібрали 600 мільйонів

Новость на русском →
П'ятниця 24 червня 2022 22:01
Неймовірні українці перевиконали план по Байрактарах: за 3 дні зібрали 600 мільйонів Колаж РБК-Україна: українці активно збирають на покупку Байракторів
Автор: Володимир Костирін

Українці відгукнулися на заклик Сергія Притули щодо збору коштів на купівлю "Байрактарів", і всього за три дні скинулися на загальну суму в 600 мільйонів гривень. Тим самим небайдужі громадяни перевиконали план і завдання - потрібно було за тиждень зібрати пів мільярда.

Це із захопленням і вдячністю констатував сам шоумен і волонтер у своєму Telegram.

"Четвертий не зайвий. Неймовірні українці перевиконали план по Байрактарах!" - пише Притула.

Як українці скидаються на Bayraktar TB2

Збір донатів на придбання цих ударних оперативно-тактичних безпілотників стартував вранці 22 червня. Дрони необхідні військовим ЗСУ на фронті для ефективних високоточних ударів по техніці та живій силі російських окупантів.

Волонтери, оголошуючи зграю коштів, розуміли "захмарний" бюджет, при цьому вже на наступний день на їх рахунки прийшла сума, достатня на покупку двох з трьох очікуваних дронів (296 мільйонів гривень донатів плюс гроші від самого фонду - в результаті 366 мільйонів).

Рекордні збори

Люди продовжують активно скидатися - реквізити для допомоги https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page - і проект став схожим на флешмоб. І ось вже ввечері 24 червня Притула заявив про зібрані 600 мільйонів гривень, тобто замість трьох БПЛА мова йде вже про чотири.

"Дякую всім, хто долучився до проекту "Народний Байрактар"!!! Це дійсно був проект, який об'єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю вас всіх і пишаюся, що дихаю з вами одним повітрям!" - розповів пан Сергій.

Він також додав, що команда волонтерів їх благодійного фонду вже готує українцям "ще більш солідну історію".

Також Притула записав відеозвернення про проект, в якому відзначив єдність українців і наголосив - для наших громадян немає нічого неможливого.

  1. "Ми українці, а це синонім фрази "ми можемо все"!
  2. Я хочу такої єдності українців, яку я бачив останні три дні навколо байрактарів, щодня у безлічі інших питань, де нам ще досі бракує спільних знаменників. І ми будемо над цим працювати.
  3. Це був великий проект. Але буде ще більше. Чому? Бо читай пункт #1"

Відео: Сергій Притула висловився про проект "Народний Байрактар" і подякував українцям

Раніше ми розповідали, що таке Байрактар і чому він так потрібен захисникам України, а також показували фото і відео роботи цієї бойової "птахи".

До слова, нещодавно Литва для України купила ще чотири безпілотники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Притула Збройні сили України благотоврительность Байрактар
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя