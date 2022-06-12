Не "Байрактаром" єдиним. Литва купила ще чотири безпілотники Україні

Фото: Литва купила ще чотири безпілотники Україні (twitter.com/AndriusTapinas)

Литва придбала для України шість сучасних безпілотників EOS C VTOL. Найближчим часом ЗСУ передадуть чотири з них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт телеведучого і громадського діяча Андрюса Тапінаса.

"Ми щойно купили ще 4 сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 000 євро. Загальна вартість – 990 000 євро (вартість шести безпілотників, - ред.), - пише Тапінас. Як відзначив телеведучий, чотири безпілотники планують вже направити в Україну нашим бійцям. Інші ж два - через два місяці. Варто відзначити, що Magyla, це ім'я древньої литовської богині смерті. Чим особливі EOS C VTOL: здатні злітати й приземлятися як коптер, а під час польоту поводитися як звичайний літак;

максимальна дальність польоту становить 120 км при швидкості 65 км/год;

максимальна швидкість - 107 км/год;

мають тихий двигун й здатні протистояти сильному вітру.