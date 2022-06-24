Невероятные украинцы перевыполнили план по Байрактарам: за 3 дня собрали 600 миллионов

Украинцы откликнулись на призыв Сергея Притулы по сбору средств на покупку "Байрактаров" , и всего за три дня скинулись на общую сумму в 600 миллионов гривен. Тем самым неравнодушные граждане перевыполнили план и задачу - требовалось за неделю собрать пол миллиарда.

Это с восхищением и благодарностью констатировал сам шоумен и волонтер в своем Telegram .

"Четвертый не лишний. Невероятные украинцы перевыполнили план по Байрактарам!" - пишет Притула.

Как украинцы скидываются на Bayraktar TB2

Сбор донатов на приобретение этих ударных оперативно-тактических беспилотников стартовал утром 22 июня. Дроны необходимы военным ВСУ на фронте для эффективных высокоточных ударов по технике и живой силе российских оккупантов.

Волонтеры, объявляя свор средств, понимали "заоблачный" бюджет, при этом уже на следующий день на их счета пришла сумма, достаточная на покупку двух из трех ожидаемых дронов (296 миллионов гривен донатов плюс деньги от самого фонда - в итоге 366 миллионов).

Рекордные сборы

Люди продолжают активно скидываться - реквизиты для помощи https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page - и проект стал походить на флешмоб. И вот уже вечером 24 июня Притула заявил о собранных 600 миллионах гривен, то есть вместо трех БПЛА речь идет уже о четырех.

"Спасибо всем, кто присоединился к проекту "Народный Байрактар"!!! Это действительно был проект, объединивший всех независимо от возраста, гендера или вероисповедания! Люблю вас всех и горжусь, что дышу с вами одним воздухом!" - рассказал пан Сергей.

Он также добавил, что команда волонтеров их благотворительного фонда уже готовит украинцам "еще более солидную историю".

Также Притула записал видеообращение о проекте, в котором отметил единство украинцев и подчеркнул - для наших граждан нет ничего невозможного.

"Мы украинцы, а это синоним фразы "мы можем все"! Я хочу такого единства украинцев, которое я видел последние три дня вокруг байрактаров, ежедневно во множестве других вопросов, где нам до сих пор не хватает общих знаменателей. И мы будем над этим работать. Это был большой проект. Но будет еще больше. Почему? Ибо читай пункт #1"

Видео: Сергей Притула высказался о проекте "Народный Байрактар" и поблагодарил украинцев